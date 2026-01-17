Hindustan Hindi News
माही विज ने छोड़ा सीरियल ‘सहर होने को है?', रियलिटी शो द 50 में आएंगी नजर

माही विज ने छोड़ा सीरियल ‘सहर होने को है?', रियलिटी शो द 50 में आएंगी नजर

संक्षेप:

टीवी एक्ट्रेस माही विज सीरियल सहर होने को है में नजर आ रही थीं।एक्ट्रेस के किरदार और एक्टिंग को पसंद किया जा रहा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि माही ने ये शो छोड़कर इस रियलिटी शो में शामिल होने का फैसला किया है।

Jan 17, 2026 06:58 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी एक्ट्रेस माही विज ने हाल में अपना कमबैक किया था। उन्हें सीरियल सहर होने को है मैं अहम किरदार में देखा और पसंद किया जा रहा था। लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस शो छोड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि माही आने वाले रियलिटी शो द 50 में नजर आने वाली हैं। हाल में माही को एंडेमोल के ऑफिस के बाहर देखा गया था।तभी ये ये कयास लगाए जा रहे हैं कि माही द 50 की कंटेस्टेंट हो सकती हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि माही के एक्स हस्बैंड एक्टर जय भानुशाली भी शो का हिस्सा होंगे।

द 50 में नजर आएंगी माही विज?

कुछ महीनों पहले माही ने टीवी पर वापसी की थी। उन्हें सहर होने को है में लीड एक्ट्रेस की मां के किरदार में देखा गया था। शो में उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया।माही ने अपने काम से ऑडियंस को प्रभावित किया था। लेकिन अब वो शो से विदाई ले रही हैं। हालांकि अभी एक्ट्रेस या मेकर्स की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। द 50 जैसे रियलिटी शो में माही को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं।

माही विज

निजी जिंदगी में आया तूफान

निजी जिंदगी की बात करें तो माही और जय ने एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर करते हुए बताया था कि वो दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन मिलकर अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करेंगे। दोनों ने महीनों पहले से एक दूसरे के साथ तस्वीर शेयर नहीं की थी। अब दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों द 50 में नजर आते हैं तो ये इनके फैंस के लिए खास होगा।


द 50 के लिए अप्रोच किए गए ये एक्टर्स

बता दें, द 50 के लिए टीवी एक्टर करन पटेल और फैजू शेख अभी तक के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं। इसके अलावा ओरी, मल्लिका शेरावत,प्रतीक सहजपाल, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे जैसे पॉपुलर एक्टर्स को अप्रोच किए जाने की खबर सामने आई है।

Mahi Vij Jay Bhanushali

