क्या बंद होने जा रहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2? हितेन तेजवानी बोले- जब हमें कॉल आया…

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के बंद होने की खबरों पर हितेन तेजवानी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने बताया कि शो जब शुरू हुआ था तब वो एक लिमिटेड सीरीज की तरह ही शुरू किया गया था।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जब शुरू होने वाला था तब कहा जा रहा था कि ये एक लिमिटेड सीरीज होगी। अब शो के बंद होने की खबरों के बीच शो में तुलसी के बेटे करण का किरदार निभा रहे एक्टर हितेन तेजवानी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि जब इस शो के लिए उनके पास कॉल आया था तो कहा गया था कि ये एक लिमिटेड सीरीज होगाी। उन्होंने कहा कि वो रोज शूट नहीं करते हैं इस वजह से उन्हें इस बारे में साफ-साफ कुछ पता नहीं है।

शो के बंद होने पर क्या बोले हितेन तेजवानी इंडिया फोर्म से खास बातचीत में हितेन तेजवानी ने कहा, “मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं शो के लिए रोजाना शूट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं सेट पर ज्यादा जाता तो शायद मुझे ज्यादा पता होता है। लेकिन मैं यहां कुछ दिन होता हूं और फिर अमेरिका चला जाता हूं, तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि शो बंद हो रहा है या नहीं।”

हितेन तेजवानी ने क्या बताया

हितेन ने आगे कहा, “जब हमें प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया था, तब बताया गया था कि यह एक लिमिटेड सीरीज है। मुझे नहीं पता कि चैनल अभी क्या निर्णय ले रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शो अगले साल के शुरुआती महीनों में बंद हो जाएगा। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।”