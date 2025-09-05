क्या कीकू शारदा ने छोड़ दिया द ग्रेट इंडियन कपिल शो? अर्चना पूरन सिंह ने बता दिया सच

कीकू शारदा को लेकर कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़ दिया है। अब अर्चना पूरन सिंह ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी है और सच बताया है।

कीकू शारदा जो काफी समय से कपिल शर्मा के साथ काम कर रहे हैं, उनको लेकर कुछ दिनों से खबर आ रही है कि उन्होंने द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़ दिया है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि कृष्णा अभिषेक संग अनबन की वजह से कीकू ने ऐसा किया है। कीकू ने तो इस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अर्चना पूरन सिंह ने इसका सच बता दिया है।

क्या बोलीं अर्चना स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना ने कहा कि ये सब बिल्कुल सच नहीं है। वहीं शो के क्लोज सोर्स ने कहा कि कीकू शो छोड़ नहीं रहे हैं। आप उन्हें अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे। उन्होंने बस अपनी शूटिंग पूरी कर ली है, अपने दूसरे प्रोजेक्ट से पहले। कीकू बिल्कुल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हिस्सा हैं।

एक रिपोर्ट यह भी आई है कि कीकू के साथ कोई अनबन नहीं हुई है। वह अब शो राइज एंड फॉल में नजर आने वाले हैं जिस वजह से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने कपिल का शो छोड़ दिया है।

कीकू-कृष्णा की अनबन का वीडियो बता दें कि कुछ दिनों पहले कीकू और कृष्णा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ जिसमें सेट पर दोनों के बीच बहस होती दिख रही थी। वीडियो में कीकू बोलते हैं कि टाइमपास कर रहा हूं? तो कृष्णा कहते हैं कि तो फिर ठीक है आप करलो। आप कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाता हूं यहां से। इस पर फिर कीकू बोलते हैं कि बात यह है कि मुझे बुलाया है तो मैं अपना खत्म कर लूं ना पहले।

कृष्णा फिर बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं और आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपनी आवाज इसलिए ऊंची नहीं कर रहा। कीकू फिर बोलते हैं कि आवाज ऊंची की बात नहीं है, आप इसको गलत तरीके से लेकर जा रहे हैं। इन सबके बीच क्रू मेंबर्स फिर आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब यह सब रियल है या फेक यह पता नहीं चल पाया है क्योंकि दोनों ने ही इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया है।