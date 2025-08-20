Is Karan Kundrra on Bumble Actor Reveals Girlfriend Tejasswi Prakash Reaction on viral profile डेटिंग ऐप बंबल पर हैं करण कुंद्रा? वायरल प्रोफाइल पर बोले- उसमें कुछ नया नहीं है, Tv Hindi News - Hindustan
डेटिंग ऐप बंबल पर हैं करण कुंद्रा? वायरल प्रोफाइल पर बोले- उसमें कुछ नया नहीं है

सोशल मीडिया पर डेटिंग ऐप बंबल पर करण कुंद्रा की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस प्रोफाइल को देख फैंस हैरान हैं क्योंकि करण कुंद्रा टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:26 PM
टीवी एक्टर करण कुंद्रा और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश साल 2021 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों इंडस्ट्री के क्यूटेस्ट कपल्स में से एक हैं। करण कुंद्रा एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस बीच करण कुंद्रा की डेटिंग ऐप बंबल पर प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस वायरल स्क्रीनशॉट को देख फैंस काफी हैरान हैं। अब करण कुंद्रा ने बंबल वाले वायरल स्क्रीनशॉट पर रिएक्ट किया है। साथ ही, उन्होंने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने इस प्रोफाइल पर क्या रिएक्शन दिया है।

बंबल पर प्रोफाइल को लेकर क्या बोले करण कुंद्रा

हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत के दौरान करण ने कहा, "वो अकाउंट ही नहीं है, वो बस हेटर्स के लिए एक टॉपिक है।" करण कुंद्रा ने कहा कि वो स्क्रीनशॉट पिछले तीन-चार साल से घूम रहा है और उसमें कुछ नया नहीं है। करण ने कहा कि ये हर 6 से 8 महीने पर वायरल हो जाता है और फैंस उन्हें अक्सर ये स्क्रीनशॉट भेजते हैं।

करण बोले मुझे नहीं पता कहां है कल्याण

करण ने आगे समझाया कि बंबल प्रोफाइल में जो लोकेशन लिखी है वो कल्याण की है, लेकिन वो अपने पिता और बहनों के साथ पंजाब में समय बिता रहे हैं। करण ने कहा कि सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं है कि कल्याण है कहां।

करण ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड और वो इस प्रोफाइल के वायरल होने के बाद बहुत हंसे। करण ने कहा कि ये कुछ नया नहीं है। बता दें, करण कुंद्रा जब अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे थे, तब वो बंबल के ब्रैंड एम्बेसडर थे।

