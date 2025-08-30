क्या माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव? वायरल वीडियो पर बोले- इतना सीरियस...

एल्विश यादव और माहिरा शर्मा के रिलेशन की खबरें हाल ही में वायरल हो रही थीं क्योंकि दोनों का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में दोनों के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री दिख रही थी।

एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 से बाहर आने के बाद किसी न किसी नई वजह से चर्चा में रहते हैं। अब एल्विश और माहिरा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो को देखकर दोनों के रिलेशन की अफवाह आने लगी थी। हालांकि एल्विश ने अब इन खबरों पर अपना रिएक्शन दे दिया है और उन्होंने बताया सच क्या है।

क्या बोले एल्विश एल्विश ने एक्स पर लिखा, 'प्रमोशनल रील है दोस्तों, इतना सीरियस मत हुआ करो'। दोनों के रिलेशन की अफवाह इतनी ज्यादा होने लगी थी कि एल्विश को सफाई देनी पड़ी अलग से।

पहले बोले थे रोमांटिक राव साहब बता दें कि इससे पहले एल्विश ने वीडियो शेयर किया था जिसमें पहले वह माहिरा के साथ डांस करते हैं। इसके बाद दोनों कभी हाथ पकड़कर चलते हैं साथ में तो कभी एल्विश, माहिरा को निहारते रहते हैं। उस वीडियो को शेयर कर एल्विश ने लिखा था, रोमांटिक राव साहब।

एल्विश लाफ्टर शेफ शो लास्ट एल्विश शो लाफ्टर शेफ 2 में नजर आए थे जिसमें वह करण कुंद्रा के साथ पार्टनर थे। एल्विश ने शो के बाद लिखा था, कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्याप मिलेगा जब मैंने शो ज्वाइन किया था। शब्द बयां नहीं कर सकते कि मैं कितना शुक्रगुजार हूं। पूरी क्रू को बहुत थैंक्यू। लव यू और आप सभी को मिस करूंगा।

अब फैंस को एल्विश के अपकमिंग प्रोजेक्ट का इंतजार है। वैसे वह किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग तो कर रहे हैं, हालांकि इसको लेकर उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया था।