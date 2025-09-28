Is Ankita Lokhande And Vicky Jain Expecting First Baby Actress Latest Post About Future Child 'हमारे होने वाले बच्चे...' शादी के 4 साल बाद मां बनने वाली हैं अंकिता लोखंडे? इंस्टा पोस्ट देख फैंस हुए खुश, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीIs Ankita Lokhande And Vicky Jain Expecting First Baby Actress Latest Post About Future Child

'हमारे होने वाले बच्चे...' शादी के 4 साल बाद मां बनने वाली हैं अंकिता लोखंडे? इंस्टा पोस्ट देख फैंस हुए खुश

हाल ही में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को इस बात का हिंट दिया है। हालांकि, इससे पहले हर बार कपल ने इन खबरों को गलत बताया है। लेकिन, इस बार एक्ट्रेस ने खुद अपने लेटेस्ट पोस्ट में अपने फ्यूचर बच्चे की बात का जिक्र किया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 09:49 PM
share Share
Follow Us on
'हमारे होने वाले बच्चे...' शादी के 4 साल बाद मां बनने वाली हैं अंकिता लोखंडे? इंस्टा पोस्ट देख फैंस हुए खुश

टीवी एक्ट्रेस और पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता के घर खुशखबरी आने वाली है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को इस बात का हिंट दिया है। हालांकि, इससे पहले हर बार कपल ने इन खबरों को गलत बताया है। लेकिन, इस बार एक्ट्रेस ने खुद अपने लेटेस्ट पोस्ट में अपने फ्यूचर बच्चे की बात का जिक्र किया है।

अंकिता ने संदीप को किया बर्थडे विश

अंकिता लोखंडे और विकी जैन की शादी को 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में हाल ही में अंकिता के खास दोस्त निर्माता संदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके और अपने पति विकी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इस तस्वीरों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देते हुए, 'होने वाले बच्चे' का जिक्र किया, जिसने तुरंत प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पोस्ट के साथ कपल ने लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे संदीप, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारा फोन नहीं लगा। फिर भी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए कितनी शुक्रगुजार हूं।'

पोस्ट में की फ्यूचर चाइल्ड की बात

अंकिता ने आगे लिखा, 'तुम एक अद्भुत इंसान हो और जिस तरह से तुम मेरे और विकी के बारे में इतना कुछ व्यक्त करते हो, हमारे फ्यूचर चाइल्ड के बारे में भी इतनी चिंता दिखाते हो यह मुझे बहुत छू गया। मैं तुम्हारी सच्ची फिक्र महसूस कर सकती थी, और मैं आभारी हूं कि तुम हमारी जिंदगी में हो। मुझे यह भी खुशी है कि विकी तुम्हें महत्व देता है और तुम्हारा सम्मान करता है, वह तुम्हारी बात सुनता और समझता है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा दोस्त मेरे पति के भी इतने करीब है। मैं सचमुच चाहती हूं कि यह रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाए, और हम तीनों साथ-साथ खड़े रहें। तुम्हारा शिवाजी जरूर धमाल मचाएगा, और मुझे पता है कि तुम एक अद्भुत निर्देशक बनोगे जो पर्दे पर जादू बिखेरेंगे। एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो!'

फैंस ने किए जमकर कमेंट्स

अंकिता लोखंडे के इस पोस्ट ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। इस पर कमेंट कर कई यूजर्स उनसे आने वाले बच्चे को लेकर सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'फ्यूचर चाइल्ड !! रुको क्या? क्या तुम…'। वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, 'क्या तुम उम्मीद कर रही हो, वाह, बधाई हो।' ऐसे कई और कमेंट्स इस पोस्ट पर आ रहे हैं।

Ankita Lokhande vicky jain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।