महीने भर भी नहीं चल पाए थे ये भारतीय टीवी शोज, जानिए किन वजहों से करना पड़ा था बंद

संक्षेप: कुछ टीवी शोज ऐसे हैं जो सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उन धारावाहिकों के बारे में जानते हैं जिन्हें बहुत जोर-शोर से लॉन्च किया गया, लेकिन रिलीज के कुछ ही दिनों बाद उन्हें बंद करना पड़ गया।

बॉलीवुड फिल्मों की तरह टीवी शोज की भी अपनी फैन फॉलोइंग है। कुछ सीरियल तो ऐसे हैं तो कई सालों से लगातार प्रसारित हो रहे हैं। कहानी में कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं लेकिन फिर भी शो चले जा रहा है। लेकिन क्या आप ऐसी टीवी शोज के बारे में जानते हैं जो रिलीज के बाद महीने भर भी नहीं चले और उन्हें बंद करना पड़ गया। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसे ही भारतीय टीवी सीरियलों के बारे में जो रिलीज के महीने भर के भीतर बंद हो गए थे।

निक्की और जादुई बबल दंगल टीवी पर आया बच्चों का यह फैंटेसी सीरियल अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि शो पूरी तरह बच्चों पर बेस्ड था और कोविड-19 के दौरान बच्चों के साथ शूटिंग कर पाना एक अलग ही चुनौती बन गया था, ऐसे में मेकर्स को मजबूरन यह शो महीने से पहले ही बंद करना पड़ गया।

प्रचंड अशोक एकता कपूर प्रोडक्शन का यह शो कलर्स टीवी पर आया था। खराब रेटिंग और जनता के द्वारा क्रिटिसाइज किए जाने के बाद यह शो ऑन एयर आने के महीने भर बाद बंद करना पड़ गया था।

अकबर का बल.. बीरबल अगस्त 2020 में आए इस शो में अकबर बीरबल के किस्से सुनाए जाते थे और इसमें अली असगर और विशाल कोटियन ने अहम किरदार निभाए थे। खराब टीआरपी के चलते मेकर्स को यह शो महीने भर में ही बंद करना पड़ गया था।