Indian Idol 16: आज है ‘इंडियन आइडल 16’ का ग्रांड फिनाले, विनर को मिलेंगे इतने लाख
Indian Idol 16 Grand Finale: ‘इंडियन आइडल 16’ का ग्रांड फिनाले आज रात 8 बजे से शुरू होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि आप ये ग्रांड फिनाले कब और कहां देख सकते हैं।
भारतीय टेलीविजन का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' (Indian Idol 16) आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया है। पिछले 10 महीनों के लंबे सफर के बाद, आज रात इस शो को अपना विजेता मिलने वाला है। बता दें, ये इंडियन आइडल के इतिहास का अब तक का सबसे लंबा सीजन रहा है।
कब और कहां देखें 'इंडियन आइडल 16' का ग्रैंड फिनाले?
टीवी पर 'इंडियन आइडल 16' का ग्रैंड फिनाले आज रात 8 बजे से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। वहीं अगर आप इसे अपने फोन या स्मार्ट टीवी पर देखना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग साेनी लिव ऐप पर होगी।
'इंडियन आइडल 16' के जज और होस्ट
पूरी सीजन की तरह ग्रांड फिनाले को भी मशहूर गायक आदित्य नारायण होस्ट करेंगे। यूं तो इस सीजन में श्रेया घोषाल, बादशाह और विशाल ददलानी बतौर जज शामिल हुए थे। लेकिन ग्रांड फिनाले में विशाल ददलानी नजर नहीं आएंगे। कहा जा रहा है कि वर्क कमिटमेंट्स के चलते वे ग्रैंड फिनाले की इस खास शाम में शामिल नहीं हो पाएंगे।
कौन हैं 'इंडियन आइडल 16' के टॉप 6 फाइनलिस्ट?
महीनों की कड़ी मेहनत और वोटों के दम पर जिन 6 कंटेस्टेंट्स ने ग्रैंड फिनाले की रेस में अपनी जगह पक्की की है, उनके नाम इस प्रकार हैं-
1. सुहैल सूफी
2. अंशिका चोंकर
3. मनराज वीर सिंह
4. मायसिमे बोसु
5. ज्योतिर्मयी नायक
6. तनिष्क शुक्ला
'इंडियन आइडल 16' के विजेता को क्या मिलेगा?
मेकर्स ने अभी तक इस सीजन के विजेता को मिलने वाली सटीक इनाम राशि का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। लेकिन पिछले सीजन के आंकड़ों पर नजर डालें, तो विजेता मानसी घोष को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपये की नकद राशि और एक ब्रांड न्यू Maruti Suzuki Dzire कार मिली थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस सीजन के विजेता को भी इतनी ही या इससे अधिक इनामी राशि और नई गाड़ी से नवाजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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