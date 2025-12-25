Hindustan Hindi News
TRP में टॉप करने वाले शोज की बहुत कम है IMDb रेटिंग, लिस्ट में लास्ट में है ‘क्योंकि सास भी बहू थी’

संक्षेप:

IMDb Rating of TV Serials: आइए आपको बताते हैं कि आपके पसंदीदा टीवी सीरियल्स जैसे ‘अनुपमा’, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ आदि की आईएमडीबी रेटिंग कितनी है।

Dec 25, 2025 06:44 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल्स देखते हैं? आपको पता है कि आपके पसंदीदा शोज की आईएमडीबी रेटिंग कितनी है? नहीं! आइए बताते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सीरियल्स टीआरपी की लिस्ट में टॉप-5 में अपनी जगह बनाते हैं उनकी आईएमडीबी रेटिंग बहुत कम है। यहां देखिए पूरी लिस्ट।

अनुपमा

टीआरपी की लिस्ट में हमेशा टॉप-5 में रहने वाला यह शो आईएमडीबी की रेटिंग में बहुत नीचे है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है।

अनुपमा सीरियल का 2 दिसंबर का एपिसोड

लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट

जियोहॉटस्टार का कुकिंग कॉमेडी रिएलिटी ‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ की आईएमडीबी 8.5 है।

तुम से तुम तक

ये शो साल 2025 में ही शुरू हुआ है और जी5 पर आ रहा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इसमें शरद केलकर लीड रोल में हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

स्मृति ईरानी का शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ साल 2025 में फिर से शुरू हुआ है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 1.8 है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

उड़ने की आशा

नेहा हरसोरा, राधिका विद्यासागर और कंवर ढिल्लों का शो ‘उड़ने की आशा’ साल 2024 में शुरू हुआ है। ये शो जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

साल 2008 से चल रहे कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। ये शो सोनी लिव पर आता है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल

गंगा मां की बेटियां

जी5 के शो ‘गंगा मां की बेटियां’ की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

वसुधा

ये शो साल 2024 में शुरू हुआ है। जी5 के इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

साल 2009 से चले आ रहे शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की टीआरपी रेटिंग 2.4 है। ये शो जियोहॉटस्टार पर आता है।

