Hunar Hali Reveals She did Not Join Bigg Boss 19 she is choosing her personal life over entering the Bigg Boss house 'बिग बाॅस 19' छोड़ने पर हुनर हाली बोलीं, मेरी जिंदगी में भी बिग बॉस ही चल रहा है
Hunar Hali Reveals She did Not Join Bigg Boss 19 she is choosing her personal life over entering the Bigg Boss house

‘बिग बाॅस 19’ छोड़ने पर हुनर हाली बोलीं, मेरी जिंदगी में भी बिग बॉस ही चल रहा है

हुनर हाली ‘बिग बॉस 19’ की कन्फर्म सदस्य थीं, लेकिन बीते दिन खबर आई कि वह अपने पति से तलाक ले रही हैं और कानूनी कार्यवाही के चलते उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ का हिस्सा न बनने का फैसला लिया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:23 PM
‘बिग बाॅस 19’ छोड़ने पर हुनर हाली बोलीं, मेरी जिंदगी में भी बिग बॉस ही चल रहा है

टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री हुनर हाली ने ‘बिग बॉस’ 19 से अपना नाम वापस ले लिया है। एक्ट्रेस ने खुद इसकी वजह बताई और कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ में काफी हलचल चल रही है। हुनर ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि इस वक्त उनकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है और मामला तलाक तक पहुंच गया है। इसी कारण उन्होंने बिग बॉस का ऑफर ठुकरा दिया।

हुनर का बयान

हुनर ने टेली टॉक इंडिया से बातचीत में कहा,“मेरे निजी जीवन में कुछ चीजें चल रही हैं; मैंने उन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। इस साल बीबी के घर में जाना सही नहीं लगा। कोई बात नहीं, हम फिर कभी कर लेंगे। मेरी जिंदगी में भी बिग बॉस ही चल रहा है... यही वजह है कि मैंने इस बार शो नहीं किया।”

वकील का खुलासा

हुनर की वकील सना रईस खान ने भी उनके रिश्ते पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुनर और उनके पति मयंक गांधी के बीच इतनी अनबन हो चुकी है कि अब साथ रहना संभव नहीं है। वकील के मुताबिक अब दोनों के बीच किसी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं बची है।

टीवी इंडस्ट्री में पहचान

हुनर हाली ने ‘पटियाला बेब्स’, ‘थपकी प्यार की’ और ‘कहता है दिल जी ले जरा’ जैसे टीवी शोज से खास पहचान बनाई है। उनकी शानदार एक्टिंग को दर्शकों ने हमेशा सराहा है।

