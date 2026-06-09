तलाक की खबर सुन सेट पर रो पड़ीं हुनर हाली, नौ साल पहले एमटीवी स्प्लिट्सविला के विनर से की थी शादी

तलाक की खबर सुन सेट पर रो पड़ीं हुनर हाली, नौ साल पहले एमटीवी स्प्लिट्सविला के विनर से की थी शादी
Tv Actress Divorce: टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली का आज कानूनी रूप से तलाक हो गया है। नौ साल पहले उन्होंने एमटीवी स्प्लिट्सविला के विनर से अरेंज मैरिज की थी।
टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली और एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 7 के विनर मयंक गांधी का आज (9 जून) तलाक हो गया है। दोनों शादी के नौ साल बाद कानूनी रूप से अलग हो गए हैं। बता दें, साल 2016 में मयंक और हुनर की शादी हुई थी। वहीं सितंबर 2025 में दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी।
न्यूज सुनर सेट पर ही रो पड़ीं हुनर
हुनर को कोर्ट के फैसले के बारे में तब पता चला जब वो अपने शो 'रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर' की शूटिंग कर रही थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तलाक मिलते ही हुनर रो पड़ीं। सूत्र ने बताया, 'जब कोर्ट की कार्यवाही पूरी हुई, तब हुनर शूटिंग में बिजी थीं। शूटिंग खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपना फोन उठाया और अपनी लीगल टीम का मैसेज देखे तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे।'
हुनर के वकील का बयान
हालांकि, हुनर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। वहीं उनके वकील रुगवेद मोरे ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'हां, तलाक की कार्यवाही अब औपचारिक रूप से पूरी हो गई है। आज, माननीय फैमिली कोर्ट ने हुनर हाली की याचिका को मंजूरी दे दी और मामले को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया।'
हुनर और मयंक की लव मैरिज थी या अरेंज?
हुनर ने 28 अगस्त 2016 को दिल्ली में एक्टर मयंक गांधी से शादी की थी। हाली और मयंक की अरेंज मैरिज थी। उनके परिवार वालों ने ही उन दोनों की मुलाकात कराई थी और फिर साल 2016 की शुरुआत में दोनों ने सगाई कर ली थी। इसके बाद दोनों ने एक गुरुद्वारे में पारंपरिक सिख रीति-रिवाजों से शादी की थी।
दोनों एक-दूसरे की इस आदत से थे परेशान
डेक्कन क्रॉनिकल को दिए इंटरव्यू में मयंक ने कहा था कि उन्हें हुनर का जिद्दी स्वभाव पसंद नहीं है। वहीं हुनर ने कहा था कि मयंक कभी-कभी बहुत नखरे करते हैं और उन्हें उनका अपनी रोज की डाइट में दूध नहीं लेना पसंद नहीं है।
अक्षय के साथ फिल्म कर चुकी हैं हुनर
हुनर ने साल 2007 में स्टार प्लस के शो 'कहानी घर घर की' से डेब्यू किया था। इसके बाद, उन्होंने स्टार प्लस का 'गृहस्थी', 'ससुराल गेंदा फूल', 'मुक्ति बंधन', 'दहलीज' और 'एक बूंद इश्क' जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में काम किया है। हालांकि, हुनर ने पहली बार 'छल, शह और मात' में लीड रोल प्ले किया था। हुनर, अक्षय कुमार की फिल्म 'बॉस' में भी काम कर चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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