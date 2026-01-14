Hindustan Hindi News
ना किचन और ना डायनिंग एरिया, बिग बॉस से कैसे अलग होगा ‘द 50’ का सेट?

The 50: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की तरह ही स्टार नेटवर्क एक नया रियलिटी शो शुरू करने जा रहा है। यह बिग बॉस से भी बड़ा रियलिटी शो साबित हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा अलग?

Jan 14, 2026 11:06 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस के बाद स्टार नेटवर्क अपना दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो शुरू करने जा रहा है। बिग बॉस के इस सीजन के ग्रैंड फिनाले में 'द 50' का प्रमोशन किया गया था। बहुत से लोगों को कनफ्यूजन था कि शायद यह रियलिटी शो भी काफी हद तक बिग बॉस जैसा ही होगा। लेकिन अब जैसे-जैसे इस शो से जुड़े डिटेल्स सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि यह बिग बॉस से काफी हद तक अलग रहने वाला है। फिल्म विंडो ने अपनी एक पोस्ट में बताया कि शूटिंग सेट दुबई नहीं बल्कि मुंबई में ही बन रहा है।

बिग बॉस की तरह नहीं होगा घर!

लेकिन बिग बॉस हाउस की तुलना में 'द 50' का सेट कितना अलग होगा? इस सवाल का जवाब भी फिल्म विंडो ने ही दिया है। एक पोस्ट के मुताबिक 'द 50' के घर में कोई किचन नहीं होगा। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिग बॉस हाउस से काफी अलग होगा। इतना ही नहीं, इस शो के घर का साइज बिग बॉस के घर से काफी बड़ा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जहां बिग बॉस में 16-18 लोग होते हैं, वहीं 'द 50' में कुल 50 लोगों के रहने का इंतजाम करना है।

बिग बॉस से कैसे अलग होगा घर?

जहां तक शो में खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था का सवाल है तो इसका कॉन्सेप्ट रोडीज और स्पलिट्सविला जैसे शोज की तरह ही रहने वाला है। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस में जहां होस्ट वाला कॉन्सेप्ट है तो वहीं इस शो में होस्ट द लॉयन होगा जो शेर वाला मास्क पहने होगा। हालांकि खिलाड़ियो को इंस्ट्रक्शन्स देने के लिए एक अलग होस्ट रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि फराह खान इस शो की वो होस्ट होंगी जो चेहरे के साथ खिलाड़ियों से सीधे बात करेंगी। यह शो का पहला सीजन होगा और इसमें कौन से सेलेब्स पार्टिसिपेट करेगे इस सवाल का जवाब भी हमें जल्द ही मिल जाएगा।

