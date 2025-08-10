Hina Khan Reveals She is not getting work from past 1 year amid cancer treatment says please call me 'प्लीज मुझे फोन कीजिए', हिना खान ने बताया कैंसर की वजह से 1 साल से नहीं मिल रहा काम, Tv Hindi News - Hindustan
'प्लीज मुझे फोन कीजिए', हिना खान ने बताया कैंसर की वजह से 1 साल से नहीं मिल रहा काम

पति-पत्नी और पंगा से हिना खान ने लंबे वक्त बाद टीवी पर वापसी की है। हिना ने कहा कि कैंसर की वजह से उन्हें कई प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े। उन्होंने कहा कि वो काम करने को तैयार है। साथ ही, उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अभी भी लोग उनके साथ काम करने को हिचक रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 03:49 PM
टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने पिछले साल अपने फैंस को बताया था कि उन्हें कैंसर की बीमारी हुई है। हिना ने लगातार अपने फैंस को अपने कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़े अपडेट्स दिए हैं। अब हिना खान ने लंबे वक्त बाद टीवी की दुनिया में वापसी की है। हिना खान इन दिनों कलर्स के रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कैंसर की वजह से एक साल में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं और अब वो काम करने को तैयार हैं।

हिना को नहीं मिल रहा है काम

हिना खान ने पीटीआई से खास बातचीत में कहा कि वो अब काम करने को तैयार हैं, लेकिन वो इस चीज को महसूस कर पाती हैं कि कुछ लोग अब भी उनके साथ काम करने में हिचक रहे हैं। हिना खान ने कहा, "सब कुछ होने के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मैं काम करना चाहती हूं। किसी ने मुझे सीधे-सीधे ये कहा नहीं है कि, 'तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो', लेकिन मैं समझ सकती हूं कि शायद लोग सही कारणों से हिचकिचा रहे हैं।"

क्या बोलीं हिना खान

हिना खान ने कहा, ठीक है। मुझे वो नॉर्म तोड़ना पडे़गा। शायद ये शो वो कर सके। मैं समझती हूं। अगर मैं उनकी जगह होती, मैं इस बारे में 1000 बार सोचती।"उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से कास्टिंग कॉल्स की खामोशी के बावजूद भी अब वो नए रोल्स करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, "मैं ऑडिशन्स के लिए तैयार हूं, मैं कहां रुकी? पिछले एक साल से मुझे किसी ने कॉल नहीं किया है, तमाम वजहों से। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, प्लीज फोन कीजिए मुझे।"

पति पत्नी और पंगा में हिना खान ने अपने पति रॉकी जैसवाल के साथ हिस्सा लिया। इस शो में रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, अविका गौर-मिलिंद चांदवानी, सुदेश लहरी-ममता लहरी, गोता फोगाट-पवन कुमार, स्वरा भास्कर-फहाद अहमद और देबीना बनर्जी-गुरमीत चौधरी ने हिस्सा लिया है।

