हिना खान ने रॉकी से कही थी दूसरी लड़की से शादी कर लेने की बात, कैंसर के बाद नहीं था कल का भरोसा

हिना खान ने रॉकी से कही थी दूसरी लड़की से शादी कर लेने की बात, कैंसर के बाद नहीं था कल का भरोसा
हिना खान ने हाल में बताया कि ब्रैस्ट कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने रॉकी जैसवाल से दूसरी लड़की से शादी कर लेने की बात कही थी। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि इस बीमारी की वजह से आगे क्या हो सकता है।
एक्ट्रेस हिना खान के पिछले कुछ साल मुश्किलों भरे रहे हैं। जून 2024 में एक्ट्रेस ने ब्रैस्ट कैंसर होने की जानकारी दी थी। और करीब एक साल बाद साल 2025 में हिना ने अपनी शादी की तस्वीरों से सभी को हैरान कर दिया। हिना ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जैसवाल के साथ रजिस्टर मैरिज की थी। अब हिना ने बताया है कि कैंसर के दौरान उन्होंने बॉयफ्रेंड रॉकी को किसी दूसरी लड़की से शादी करने की सलाह दी थी। उन्हें आगे के समय का भरोसा नहीं था कि इस बीमारी के दौरान उनके साथ आगे क्या हो सकता है।
हिना खान ने रॉकी जैसवाल से किसी और से शादी करने की बात कही थी
हिना खान हाल में सानिया मिर्जा के नए शो पर पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने रॉकी संग 15 मिनट की शादी और उनके साथ रिश्ते पर बात की। हिना ने कहा, यह एक अचानक लिया फैसला था। हमने ये प्लान नहीं किया था। मुझे नहीं लगता हम शादी के लिए तैयार भी थे। हम एक दूसरे के साथ 10 सालों से भी ज्यादा समय से थे। मुझे लगता है अब 13-14 साल हो गए। मैं हेल्थ में जिस भी चीज से गुजर रही थी, मैंने उसे सब बताया, मैंने कहा 'या तो तुम आगे बढ़ जाओ, किसी और से शादी कर लो, जिससे भी तुम चाहते हो, या मेरे से शादी कर लो क्योंकि मुझे नहीं पता कल क्या होगा।'
हिना और रॉकी ने 15 मिनट से भी कम समय में की थी शादी
हिना ने आगे बताया कि उन्होंने 15 मिनट से भी कम समय में एक दूसरे से शादी कर ली थी। उन्होंने कहा इस शादी की बड़ी वजह उनकी हेल्थ कंडीशन थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए वो इस फैसले के साथ आगे बढ़े। रॉकी ने भी शादी के लिए हां कहा और दोनों ने रजिस्टर मैरिज कर ली।
हिना और रॉकी का रिश्ता
हिना खान ने टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से इंडस्ट्री अपनी पहचान बनाई थी। अक्षरा के नाम से उन्हें घर-घर में पहचान मिली। इसी शो के दौरान उनकी और रॉकी की मुलाकात हुई और रिश्ता प्यार में बदल गया। हिना ने बहुत पहले ही रॉकी के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया था। हिना को कैंसर का पता लगने के बाद रॉकी ही उनके और परिवार के साथ खड़े रहे। एक वीडियो सामने आया था जिसमें रॉकी, कीमोथेरेपी से बाहर आई हिना का ख्याल रखते दिख रहे हैं। उन्हें जुराबे पहनाने से लेकर उनके खाने-पीने का ध्यान रॉकी ने ही रखा। हिना ने खुद भी कई मौकों पर ये बात स्वीकार की कि रॉकी उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थे। अब हिना की हेल्थ कंडीशन पहले से बेहतर है। दोनों कई शोज में साथ नजर आते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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