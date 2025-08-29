हिना खान की सास ने सबके सामने खोली एक्ट्रेस की पोल- बहुत नखरे हैं, सास तो हूं, लेकिन घर पर…

हिना खान की सास हाल ही में उनके शो पति पत्नी और पंगा में आईं। उन्होंने शो में सभी के साथ काफी मस्ती की और साथ ही अपनी बहू हिना की पोल भी खोली जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हिना खान इन दिनों शो पति-पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं। शो में उनके साथ पति रॉकी जैसवाल भी हैं। अब शो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी सास शो में पहुंचीं और हिना को लेकर कुछ ऐसा बताती हैं जिसे सुनकर ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि बाकी कंटेस्टेंट्स और दर्शक भी हैरान हो जाते हैं। हिना की सास पर लोगों के खूब रिएक्शन्स भी आ रहे हैं।

क्या बोलीं हिना की सास हिना की सास ने कहा, 'मैं पूरे दिन घर पर तरह-तरह का खाना बनाती हूं। यह खाने के टेबल पर बैठी जबकि इसे खाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। किसी मसाले की पहचान नहीं है। किचन को लेकर कोई लेना-देना नहीं है पर खाने को देखकर बता देगी इसमें ये नहीं है, इसमें वो ज्यादा है।'

मुनव्वर बोलते हैं कि मतलब आता कुछ नहीं है और नखरे बहुत हैं। इस पर हिना की सास बोलती हैं, नखरे...बहुत है। हिना इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है।

सास ने कहा इससे पंगा कौन लेगा इसके बाद अवीका गौर उनसे बोलती हैं कि अरे आप सास हो सास तो वह बोलती हैं कि सास तो हूं, लेकिन घर पर इससे पंगा कौन लेगा। हिना के पति रॉकी भी मां की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं हिना भी हैरान होकर दूसरी तरफ देखने लगती हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स हालांकि अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं।

इस वीडियो पर हिना ने कमेंट भी किया है कि मेरी सासू मां सैसी हैं। अब सास किसकी है भाई।