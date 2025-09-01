YRKKH देखकर किया था हिना खान को पसंद, सास ने रियलिटी शो में कहा- उतनी संस्कारी नहीं है

हिना खान और उनकी सास लता जायसवाल जब रियलिटी शो पति 'पत्नी और पंगा' में एक साथ नजर आए तो ढेर सारी मस्ती हुई। लता ने अपनी बहू के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने शो देखकर हिना को पसंद किया था।

रियलिटी टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में हिना खान और रॉकी जायसवाल दर्शकों का जमकर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हालिया एपिसोड में जब हिना खान की सास लता जायसवाल की एंट्री हुई तो ड्रामा और फन कई गुना बढ़ गया। हिना खान की सास नेशनल टेलीविजन पर अपनी बहू की बुराई करती नजर आईं। एक तरफ जहां उन्होंने खाने की टेबल पर नखरे दिखाने और कुकिंग नहीं जानने के लिए हिना को रोस्ट किया तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा कि उनकी बहू वैसी संस्कारी नहीं है, जैसी वह टीवी शो YRKKH में नजर आया करती थी।

शो देखकर मांगती थीं वैसी बहू जिस वक्त लता जायसवाल अपनी बहू के बारे में अंदर की बातें बता रही थीं, उस वक्त टीवी एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल का चेहरा देखने लायक था। हिना खान की सास ने 'पति पत्नी और पंगा' के एपिसोड में कहा, "'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जब चल रहा था। तब यह जो शूटिंग कर रही थी या जो भी इसका रोल था, लेकिन इसको रोज मैं देखती थी, और मेरा दिल ऐसे होता था कि हे ईश्वर मुझे ना बस ऐसी ही बहू दे दे। बहू तो मुझे वैसी मिल गई, पर....।"

शो जितनी संस्कारी नहीं हैं हिना हिना खान की सास ने इशारे से आगे कहा- पर वो संस्कारी नहीं है। इस दौरान हिना खान और रॉकी आपस में काफी मस्ती करते नजर आए और शो पर मौजूद बाकी कंटेस्टेंट उनकी टांग खींचते दिखे। शो के होस्ट मुनव्वर फारुकी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा- आंटी का कहने का मतलब यह है कि सीरियल में जितनी संस्कारी दिख रही थी, उतनी संस्कारी नहीं है, हैं ना? इस पर रॉकी की मां ने हां में सिर हिलाया। लेकिन हिना खान अपने दिल पर हाथ रखे दिखाई पड़ीं। कंटेस्टेंट और फैंस की हंसी नहीं रुक रही थी।