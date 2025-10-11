Hina Khan Karwa Chauth Husband Rocky Jaiswal Touches Wife Feet to Take Blessings करवाचौथ पर रॉकी ने छुए हिना खान के पैर, आशीर्वाद देकर एक्ट्रेस ने लिखा- एक-दूसरे की बाहों में..., Tv Hindi News - Hindustan
करवाचौथ पर रॉकी ने छुए हिना खान के पैर, आशीर्वाद देकर एक्ट्रेस ने लिखा- एक-दूसरे की बाहों में...

हिना खान ने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ करवाचौथ की तस्वीरें पोस्ट की हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिया इन पर कैसा रिएक्शन और कैसे रॉकी ने लिया पत्नी से पैर छूकर आशीर्वाद? सब जानिए।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 08:27 AM
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने पति रॉकी जायसवाल के साथ करवाचौथ मनाई। 'बिग बॉस 11' का हिस्सा रहीं और मनोरंजन जगत में कई सालों से सक्रिय हैं और उनकी रॉकी जायसवाल के साथ लव मैरिज हुई थी। हिना और रॉकी की यह पहली करवाचौथ थी, जिसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं। तस्वीरों में हिना अपने पति के साथ चांद को निहारती और अपनी डिजाइनर जूलरी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे खास है वो फोटो, जिसमें रॉकी अपनी पत्नी के पांव छू रहे हैं।

'हम बस एक-दूसरे की बाहों में...'

रॉकी जायसवाल और हिना खान ने शादी से पहले एक दूसरे को 12-13 साल तक डेट किया था और फिर 4 जून 2025 को कोर्ट मैरिज कर ली। हिना खान ने अपनी करवाचौथ की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "जब सच्चा प्यार सच्चे दिलों से मिलता है, तो बंधन सीमाओं से परे गहरा हो जाता है। हमारी दुनिया एक-दूसरे के इर्द-गिर्द घूमती है और हर सेलिब्रेशन, हर त्योहार, हर खुशी में हमारा प्यार और गहरा होता जाता है। हम बस एक-दूसरे की बाहों में खुशी से रहना चाहते हैं और जीवन में मिलने वाले हर उस मौके का मजा लेना चाहते हैं जिसे हम एक दूसरे का 'साथ' कहते हैं।"

रॉकी और हिना खान की लव स्टोरी

हिना खान ने अपने सभी फैंस और फॉलोअर्स को करवाचौथ की शुभकामनाएं दी हैं। हिना और रॉकी की लव स्टोरी की बात करें तो कपल की पहली मुलाकात टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर ही हुई थी। रॉकी इस शो के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की भूमिका निभाया करते थे। रॉकी और हिना को हाल में हमने टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' पर देखा जिसमें दोनों की रियल लाइफ ट्यूनिंग दर्शकों को देखने को मिली। रॉकी हर अच्छे बुरे वक्त में हिना के साथ खड़े रहे हैं और यह बात उनके प्यार को और भी गहरा कर देती है।

कमेंट सेक्शन में लोगों ने लुटाया प्यार

कमेंट सेक्शन में लोग हिना खान और रॉकी जायसवाल की तारीफें करते नहीं थक रहे। जहां कुछ फैंस ने उन्हें जीवन भर इसी तरह खुश रहने का आशीर्वाद दिया तो वहीं दूसरे ने लिखा- यह सिंदूर यूं ही हमेशा मांग में रोशन रहे। बता दें कि हिना और रॉकी जायसवाल एक साथ सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में भी नजर आ चुके हैं, हालांकि यहां मेकर्स ने दोनों को साथ में ज्यादा वक्त नहीं दिया था।

