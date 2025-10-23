‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में बिल गेट्स का कैमियो देख खुश हुईं हिना खान, बोलीं- यही है…
संक्षेप: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने 25 साल बाद टेलीविजन पर वापसी कर पहले सबको चौंकाया और अब अपने शो में बिल गेट्स का कैमियो करवाकर इतिहास रच दिया है।
साल 2025 में वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ओर स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर वापसी की और दूसरी ओर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स का कैमियो देखने को मिला। जैसे ही स्टार प्लस ने बिल गेट्स के कैमियो का प्रोमो शेयर किया हिना खान खुशी से झूम उठीं।
क्या बोलीं हिना?
हिना खान ने इस कैमियो पर अपनी खुशी जताते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, “यही है इंडियन टेलीविजन की असली ताकत।” उन्होंने इस अनोखे आइडिया के लिए एकता कपूर को बधाई दी और लिखा, “केवल आप ही ऐसा शानदार काम कर सकती थीं।”
प्रोमो में क्या दिखाया गया?
प्रोमो में बिल गेट्स वीडियो कॉल पर तुलसी विरानी (स्मृति ईरानी) से बात करते दिखाई दे रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, “नमस्ते तुलसी जी, जय श्री कृष्णा।” तुलसी जवाब में कहती हैं, “जय श्री कृष्णा।”
बिल गेट्स ने क्यों किया कैमियो?
बिल गेट्स का फाउंडेशन ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी भी अपने शो के जरिए अलग-अलग मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। ऐसे में दोनों ने मिलकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया और इसलिए बिल गेट्स कैमियो करने के लिए राजी हुए।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।