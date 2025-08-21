हिना खान के पैसों का इस्तेमाल करने पर पति रॉकी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मेरी कमाई उनके जितनी नहीं है'
हिना और रॉकी भले ही दोनों एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में अब रॉकी ने उन ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिन्होंने उन पर हिना के फेम और उनके पैसे इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
एक्ट्रेस हिना खान और रॉकी जायसवाल की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पसंदीदा सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक है। रॉकी और हिना इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' में एक साथ नजर आ रहे हैं। हिना ने एक भले ही अपने जीवन में बेहद मुश्किल दौर का सामना किया हो, लेकिन किस्मत ने उन्हें रॉकी के तौर पर एक बेहद खूबसूरत और प्यार करने वाला तोहफा दिया है। हिना और रॉकी भले ही दोनों एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। कई बार रॉकी को हिना के पैसों को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है। ऐसे में अब रॉकी ने उन ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिन्होंने उन पर हिना के फेम और उनके पैसे इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
9 साल की उम्र में खोया बड़ा भाई
रॉकी जायसवाल ने हाल ही पिंकविला को अपना इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में रॉकी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की। साथ ही रॉकी ने अपने बड़े भाई खोने के अपने दर्दनाक समय के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे उस दौर ने उन्हें पैसे की अहमियत समझाई थी, तब वो महज 8 या 9 साल के थे। रॉकी ने बताया, 'लोग कहते थे कि मैंने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए हिना के पद, पैसे और स्टेटस का इस्तेमाल किया है। यह कहां से आता है? यह एक आकांक्षा से आता है, जो उन लोगों के अंदर जो हासिल करना चाहते हैं, जो मैंने हासिल किया है, ज़िंदगी में।'
मुझे पता है मैं हिना जितना नहीं कमा रहा
रॉकी ने आगे कहा, पति पत्नी और पंगा के अभिनेता ने कहा, 'सच कहूं तो, मैं जो भी कमा रहा हूं, हिना जितना नहीं कमा रहा हूं। वह अपने आप में एक स्टार हैं। क्या मुझे हिना के स्टार होने की वजह से फायदा मिलता है? बिल्कुल, हां! क्या हम इसी वजह से साथ हैं? बिल्कुल नहीं!'
'मुझे कोई असुरक्षा नहीं है'
रॉकी ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, 'मुझे कोई असुरक्षा नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं हिना खान के साथ कहीं जाऊंगा, तो उसको ज्यादा अच्छे पूछा जाएगा, लोगों से हर तरह से प्रतिक्रिया मिलेगी। मुझे इससे नाराज क्यों होना चाहिए? मुझे इसे लेकर असुरक्षित क्यों होना चाहिए? मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूं, चाहे कुछ भी हो, उसकी वजह से नहीं। मुझे लगता है कि मेरे लिए यह स्पष्ट है कि अच्छा समय बिताना जरूरी है।'
