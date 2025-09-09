Hina Khan came in support of Ashnoor Kaur after Farrhana Bhatt TV actor remark in the latest episode of Bigg Boss 19 हिना खान ने लगाई फरहाना भट्ट की क्लास, बोलीं- मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, Tv Hindi News - Hindustan
हिना खान ने लगाई फरहाना भट्ट की क्लास, बोलीं- मुझे बोलने पर मजबूर मत करो

Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट ने अशनूर कौर को नीचा दिखाते वक्त टीवी कलाकारों को भी लपेटे में ले लिया। ऐसे में हिना खान भड़क गईं। उन्होंने फरहाना की क्लास लगा दी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:28 AM
हिना खान ने लगाई फरहाना भट्ट की क्लास, बोलीं- मुझे बोलने पर मजबूर मत करो

‘बिग बॉस 19’ के नॉमिनेशन टास्क के दौरान फरहाना भट्ट ने अशनूर कौर के टीवी करियर पर तंज कसा। ऐसे में टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट हिना खान भड़क गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फरहाना की बात का जवाब दिया है। बता दें, अशनूर और हिना काफी करीब हैं। अशनूर ने बताया था कि बिग बॉस में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने हिना से टिप्स भी लिए थे।

फरहाना ने अशनूर से क्या कहा?

नॉमिनेशन टास्क में फरहाना ने अशनूर से कहा, “एक्सपीरियंस आपका रह चुका है सीरियल्स में। मैंने कभी टीवी सीरियल्स में काम नहीं किया है क्योंकि मेरी दिलचस्पी नहीं रही…आपकी उम्र क्या है 21? अभी आपको बहुत कुछ सीखना है…ऐसा लगता है कि आप इस शो में बहुत जल्दी आ गई हैं।”

हिना का पलटवार

हिना भड़क गईं और उन्होंने एक्स पर लिखा, “क्या टीवी का सबसे बड़ा रिएलिटी शो आईनॉक्स में टेलीकास्ट होता है? मेरे हिसाब से तो टेलीविजन पर ही आता है। है ना? खैर, हमारे टेलीविजन का दिल ही इतना बड़ा है की कोई भी स्टार बनना चाहता है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बोलने पर मजबूर न करें।”

‘शो में अच्छा प्रदर्शन करें’

हिना ने आगे कहा, “हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप टीवी एक्ट्रेस हैं या फिल्म एक्ट्रेस। हम सिर्फ काम देखते हैं और हर किसी का सम्मान करते हैं। टेलीविजन पर आके, खुद को फिल्म एक्ट्रेस कहकर बड़ा बताना... ये एक कलाकार कभी नहीं करेगा। खेलें, लेकिन कृपया टेलीविजन का अपमान करने की हिम्मत न करें।” बता दें, हिना ने इन ट्वीट्स को बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए हैं।

