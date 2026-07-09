मेकर्स ने मेरी जिंदगी खराब की..., शिल्पा शिंदे पर भड़कीं हिना खान, कहा- वो 'बिग बॉस' कभी भी जीत नहीं पाती अगर उसने...
बीते दिनों शिल्पा शिंदे 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने को लेकर काफी ट्रोल हुईं। उनके इस झूठे आरोपों पर हिना खान पहले भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से शिल्पा पर हिना खान जमकर भड़कीं।
टीवी एक्ट्रेस हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच कैट फाइट किसी से छुपी नहीं है। दोनों को अक्सर एक-दूसरे पर सोशल मीडिया पर कमेंट करती नजर आती हैं। ऐसे में बीते दिनों शिल्पा शिंदे 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने को लेकर काफी ट्रोल हुईं। उनके इस झूठे आरोपों पर हिना खान पहले भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से शिल्पा पर हिना खान जमकर भड़कीं।
हिना खान ने शिल्पा शिंदे पर साधा निशाना
दरअसल, हाल ही में शिल्पा शिंदे कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं। इस दौरान शिल्पा ने बताया 'भाभीजी घर पर हैं' के मेकर संजय कोहली पर उन्होंने यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। ऐसे में अब हिना खान अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ हाल ही में रुबीना दिलैक के पॉडकास्ट में पहुंचीं। इस दौरान हिना, शिल्पा शिंदे पर जमकर बरसी। हिना के पति ने शिल्पा पर निशाना साधते हुए कहा, 'जो करेंसी बनी है ना, वो है कंट्रोवर्सी।'
मेकर्स ने मेरी जिंदगी खराब की...
इसके बाद हिना खान 'बिग बॉस विनर' शिल्पा शिंदे के साथ बिग बॉस के घर में थीं। ऐसे में शिल्पा पर अपना गुस्सा निकालते हुए हिना ने कहा, 'उन्होंने बिग बॉस में सब कुछ कहा। उन्होंने कहा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सब कुछ खराब किया, मेकर्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन क्या उसने एक बार भी ये कहा इसके बदले में उन्होंने प्रोड्यूसर के खिलाफ सेक्शुअल असॉल्ट (यौन उत्पीड़न) का केस किया? क्योंकि वो जानती थी, अगर वो ये बोलेगी, तो वह कभी नहीं जीत पाएंगी।' शिल्पा की बातों पर रुबीना दिलैक ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की।
फैंस ने भी जताई नाराजगी
रुबीना दिलैक के पॉडकास्ट का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। साथ ही कई यूजर्स भी हिना खान की बात को सही बताते हुए शिल्पा के झूठे आरोपों को गलत बताते हुए उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
शिल्पा और हिना के बीच थी कांटे की टक्कर
बता दें कि शिल्पा शिंदे 'बिग बॉस 11' की विनर रही थीं। इसी सीजन में शिल्पा के साथ हिना खान भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं। शो में हिना और शिल्पा के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन विनर की ट्रॉफी शिल्पा के हाथ लगी थी। बता दें कि इसके बाद वो 'भाभीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी के रोल में दिखी थीं। वहीं इन दिनों, शिल्पा 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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