हिना खान बोलीं, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मुझे लगता है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है
संक्षेप: हिना खान ने अवेयरनेस इवेंट में कहा कि अब लोगों को कैंसर से डरना बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपनी बॉडी के सिग्नल्स पहचानने चाहिए।
टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान ने लोगों को मोटिवेट किया। उन्होंने एक अवेयरनेस इवेंट में कहा कि लोगों को हर छह महीने में बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें कैंसर से डरना बंद करना चाहिए और इसे नॉर्मल बना लेना चाहिए।
हिना ने कहा, “अपनी बॉडी को समझना शुरू करो। हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है। हमें बस उन सिग्नल्स को पहचानना है। मेरे शरीर ने भी मुझे सिग्नल्स दिए थे। मुझे कोई गांठ नहीं थी इसलिए गांठ पड़ना मेरे लिए सिग्नल था। हम सभी को अलग-अलग तरह के सिग्नल मिलते हैं इसलिए हमें बस अपने शरीर के सिग्नल्स को पहचानना है। जागरूक रहना है और देखना है कि हमारी बॉडी क्या कह रही है।”
हिना ने आगे कहा, “मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है। मैं तो यही कहूंगी कि एक उम्र के बाद हर छह महीने में एक बार टेस्ट करवा लीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है? टेस्ट ही तो है।”
हिना ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा , “हमें इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें इसे नॉर्मल बनाना होगा। मेरे केस में, मैं अभी भी इलाज करवा रही हूं। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मुझे लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूं। मैंने कल सुबह 2 बजे सामान समेटा, कुछ घंटे सोई, 6 बजे उठी, तैयार हुई, पूरी तरह सज-धज कर तैयार हुई। यही मेरी जिंदगी है और मुझे यह बहुत पसंद है।”
