मृणाल ने बिपाशा से मांगी माफी, हिना खान बोलीं- ‘ऐसी बेवकूफी वाली गलतियां करी हैं’

बिपाशा बसु को लेकर किए अपने पुराने कमेंट को लेकर मृणाल ठाकुर ने माफी मांगी है। मृणाल की माफी के बाद हिना खान ने कहा कि हर कोई गलती करता है। उन्हें मृणाल पर उनकी गलती मानने के लिए गर्व है। 

बिपाशा बसु पर एक पुराने कमेंट को लेकर मृणाल ठाकुर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मृणाल ठाकुर बिपाशा बसु की शरीर के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। वो कहती हैं कि वो बिपाशा से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने बिपाशा के लिए मर्दाना मसल्स वाली लड़की शब्द का इस्तेमाल किया था। गुरुवार को मृणाल ने अपने इस कमेंट के लिए माफी मांगी। अब हिना खान ने मृणाल के माफी मांगने पर उन्हें सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि मृणाल ने अपनी गलती मानी।

हिना ने मृणाल के लिए लिखा पोस्ट

हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की। उन्होंने लिखा- बुद्धि ज्ञान के पेड़ का फल है जो अनुभवों में निहित है। हमारे सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन और समझदारी की गहराई समय के साथ आती है। हम सब गलती करते हैं, खासकर जब हम जवान होते हैं। मैं मृणाल से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूं। मैंने भी पास्ट में ऐसी बेवकूफी वाली गलतियां करी हैं।"

क्या बोलीं हिना खान

हिना खान ने आगे लिखा, “हम में से कई लोग बड़े एक्सपोजर को देखते हैं, लेकिन उसे संभालने का हुनर नहीं होता। लेकिन समय के साथ हम बदलते हैं, हम दयालु हो जाते हैं, करुणामय बनते हैं। हम एक दूसरे को ऊपर उठाना सीखते हैं…एक दूसरे के क्राउन को ठीक करना सीखते हैं।”

हिना ने की बिपाशा की भी तारीफ

अपनी इस स्टोरी में मृणाल के साथ-साथ हिना खान ने बिपाशा बसु की भी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि बिपाशा और मृणाल दोनों ही शानदार महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिपाशा पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा हैं। मैं बहुत खुश हूं और गर्व महसूस कर रही हूं कि मृणाल ने अपनी गलती मानी।

