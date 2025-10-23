BB19: लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे मेकर्स? हिना खान ने बताया नॉमिनेशन्स में ऐसे हो रहा घपला!
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का बुधवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहा। लड़ाई-झगड़ों से लेकर हंसी मजाक और नॉमिनेशन्स तक, 22 अक्टूबर के एपिसोड में दर्शकों को काफी कुछ देखने को मिला। लेकिन यह एपिसोड कुछ वजहों से विवादों में भी आ गया है। दरअसल जिस तरह मेकर्स ने नॉमिनेशन्स करवाए, वो बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट रहीं हिना खान को हजम नहीं हुआ। हिना खान ने एक X पोस्ट में बिग बॉस 19 के इस हफ्ते के नॉमिनेशन्स पर सवाल उठाए हैं।
हिना खान का शो पर गंभीर आरोप
हिना खान ने अपनी पोस्ट में लिखा, "अगर फिक्स्ड नॉमिनेशन्स का कोई चेहरा होता तो ऐसा होता। सबसे पहले बॉक्स खोलने के लिए किसको भेजा, उसी से सब कुछ तय हो जाता है। और हां, बॉक्स नंबर चुनने के बाद क्या पीछे से तस्वीरें बदली जा रही थीं? हमें क्या पता। जनता जानना चाहती है। दुखद बात है कि इस शो ने अपना चार्म खो दिया है।" कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने अपनी राय रखी है। कुछ लोगों ने लिखा है कि ऐसा लगता है सब कुछ अमाल के फेवर में किया जा रहा है।
नॉमिनेशन्स में हुआ है यह इत्तेफाक
मालूम हो कि जो तीन कंटेस्टेंट इस बार के एविक्शन में पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं, वो ही इत्तेफाक से इस सीजन के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट भी रहे हैं। वहीं जिन तीन खिलाड़ियों को एविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है। वो असल में बिग बॉस हाउस में बीते कुछ वक्त से खास कॉन्टेंट नहीं दे पा रहे हैं। जिस टास्क की हिना खान ने बात की है, उसमें खिलाड़ियों को दीवार पर बने कुछ लॉकर्स में से एक को चुनना था और फिर उसे खोलना था। जिस नंबर का लॉकर चुना गया, उसे खोलने पर जिस भी खिलाड़ी की तस्वीर निकलती, उसे सेफ करने या नॉमिनेट करने का विकल्प दिया गया था।
हिना को क्यों हो रहा टास्क पर शक?
हिना खान का आरोप है कि हो सकता है कि वो लॉकर्स दीवार के पीछे की तरफ से भी खुलते हों, और खिलाड़ियों के लॉकर नंबर चुनने के बाद उनके चाभी उठाकर उसे अनलॉक करने से पहले ही मेकर्स पीछे से उसमें रखी गई तस्वीर बदल देते हों। बता दें कि हिना खान सीजन 11 की फर्स्ट रनर अप रही थीं, शिल्पा शिंदे उस सीजन की ट्रॉफी जीती थीं। हालांकि लंबे वक्त तक YRKKH का हिस्सा रहीं हिना खान फिनाले एपिसोड तक पहुंची थीं और उनकी वजह से शो को खूब टीआरपी मिली।
