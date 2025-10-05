हिमांशी खुराना का बदला लुक देख फैंस हुए हैरान, लेटेस्ट तस्वीरें देख बोले- 'आप पहले ही अच्छी थीं'

हिमांशी ने वजन कम कर फैंस को सरप्राइज किया है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। किसी को उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो किसी को नहीं।

'बिग बॉस 13' फेम और पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। हिमांशी, कुछ वक्त पहले आसिम रियाज संग अपने ब्रेकअप को लेकर काफी चर्चा में रहीं। ऐसे में अब एक बार फिर से हिमांशी सुर्खियों में आई हैं। हिमांशी ने वजन कम कर फैंस को सरप्राइज किया है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। किसी को उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो किसी को नहीं।

लेटेस्ट तस्वीरों में दिखीं खूबसूरत दरअसल, हिमांशी खुराना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उनका घटा हुआ वजन साफ नजर आ रहा है। एक्ट्रेस ने कुछ महीनों पहले ही अपना वजन कम किया है, तब से वो सुर्खियों में हैं। ऐसे में हिमांशी की लेटेस्ट तस्वीरें चर्चा में हैं। इन तस्वीरों में हिमांशी कलरफुल सूट पहले नजर आ रही हैं। इस ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने हैवी और लॉन्ग ईयररिंग पहने हैं जो उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है। इन तस्वीरों में वो मिरर सेल्फी लेती दिख रह हैं। इन तस्वीरों में हिमांशी बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

यूजर्स ने किया ट्रोल हिमांशी खुराना की ये तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। इन यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कई यूजर्स को उनका ये बदलाव काफी पसंद आ रही है तो कई को नहीं। एक यूजर ने इस पर कमेंट कर लिखा, 'कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन हिमांशी चबी ही अच्छी लगती थी स्लिम होना सूट नी कर रह आप पर फिर से चबी हो जाओ।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'पहले ही बैटर थी।' एक दूसरा लिखता है, 'पहले ही बैटर लगती थीं आप अब वजन कुछ ज्यादा ही कम कर लिया।'