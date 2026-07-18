LockUpp 2: लड़की के चक्कर में काट ली थी कलाई, हर्षद ने खोला सुसाइड की कोशिश का राज
LockUpp 2: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे रियलिटी टीवी शो लॉकअप के हालिया एपिसोड में एक्टर हर्षद चोपड़ा ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपने पहले रिलेशनशिप में सुसाइड करने की कोशिश की थी।
टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने रियलिटी टीवी शो 'लॉकअप सीजन 2' के हालिया एपिसोड में अपनी जिंदगी के सबसे स्याह राजों में से एक पर से पर्दा उठाया। जिस वक्त हर्षद अपना यह डार्क सीक्रेट बता रहे थे, तब वह खुद भी बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। हर्षद चोपड़ा की जिंदगी का यह शॉकिंग सीक्रेट सुनकर बाकी खिलाड़ियों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। किस्सा उनकी पहली रिलेशनशिप का था, जिसे लेकर वह बहुत ज्यादा सीरियस और शायद पॉजेसिव भी थे। हर्षद ने बताया कि उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी।
हर्षद ने की थी जान देने की कोशिश
लंबे वक्त तक टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का हिस्सा रहे एक्टर हर्षद चोपड़ा ने सीने पर पत्थर रखकर अपनी पहली रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बताया। हर्षद चोपड़ा ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें उनके पहले रिलेशनशिप में धोखा मिल रहा है तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। जब उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया तो यह एक पुलिस केस बन गया जिसे उन्होंने किसी तरह रिजॉल्व किया। उस रात किसी तरह उनकी जान बची और यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग प्वॉइंट बन गया। उन्होंने खुद से एक वादा किया, कि वह अब कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
YRKKH फेम एक्टर ने खोला यह राज
हर्षद चोपड़ा ने होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के सामने बताया, "मेरा पहला रिलेशनशिप था। कुछ हुआ था, नाराज थी। फोन करके मुझे बताया गया कि मैं यहां हूं, यह कर रही हूं, इसके साथ हूं। मुझे बहुत जोर से ऐसे.... मतलब.. जो मैं उस वक्त महसूस कर रहा था वो मैं महसूस नहीं करना चाहता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने अपना हाथ काट लिया। उसके निशान अभी तक हैं। लेकिन हां..। कुछ नहीं हुआ उसके बाद।" बात पब्लिक के रिएक्शन की करें तो सोशल मीडिया पर लोग शो में हर्षद को बचाने के लिए दुआ कर रहे हैं। वह इस सीजन के सबसे पॉपुलर खिलाड़ियों में से एक हैं।
हर्षद का राज खुलते ही मची हलचल
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा खुद उनकी तारीफ कर चुकी हैं और जहां लॉकअप के भीतर उनके साथ उनका कनेक्शन काफी अच्छा था। वहीं शो से बाहर आने के बाद भी सुनीता आहूजा ने हर्षद की काफी तारीफ की है। हर्षद चोपड़ा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उनके इस राज ने बाहर आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक यूजर ने लिखा- क्या यार हर्षद किसी के लिए जान देने की कोशिश कर चुका है तू। इतना बड़ा राज दबाए जी रहा था अपने भीतर। वहीं दूसरे ने लिखा- राम कपूर बोल रहा था कि हर्षद बाथरूम में आपना हाथ दीवार पर मारता है, मतलब वो सही था।
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