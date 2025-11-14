हर्ष गुजराल ने अमिताभ बच्चन से लिया किस चीज का बदला? बोले- आपके चारों बच्चे खराब निकल गए…
संक्षेप: कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर देश के जानेमाने चार बार कॉमेडियन पहुंचे। हर्ष गुजराल ने अमिताभ बच्चन के सामने उनकी ही फिल्म बागबान का मजाक बनाया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सबका बदला ले लिया।
कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में हंसी का तड़का लगेगा। देश के चार जानेमाने कॉमेडियन अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर बैठेंगे। जो कॉमेडियन अमिताभ बच्चन के शो में नजर आएंगे वो होंगे- हर्ष गुजराल, रवि गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु और अनुभव सिंह बस्सी। सभी कॉमेडियन अमिताभ बच्चन के सामने अपनी कॉमेडी की झलक भी दिखाएंगे। हर्ष गुजराल ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हर्ष गुजराल अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान पर जोक्स करते नजर आ रहे हैं। हर्ष अमिताभ से पूछते हैं उन्हें किसने कहा था ये फिल्म करने के लिए।
हर्ष गुजराल ने शेयर किया वीडियो
हर्ष गुजराल ने बागबान वाली ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस वीडियो के साथ हर्ष गुजराल ने लिखा- “बागबान का बदला हंसते-हंसते ले लिया है दोस्तों अमिताभ बच्चन सर से। कल रात 9 बजे पूरा एपिसोड देखना, माहौल सेट हो जाएगा आपका भी।” हर्ष गुजराल ने ये वीडियो 12 घंटे पहले शेयर की है।
हर्ष की अमिताभ के साथ मस्ती
हर्ष गुजराल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें हर्ष गुजराल अमिताभ से कहते हैं- जैसा कि आपने कहा था कि आपने हमारा बहुत काम देखा हुआ है, क्या ये बात सच है? अमिताभ कहते हैं हां। इसपर हर्ष उनसे कहते हैं कि इतने खाली तो नहीं हो आप। हर्ष की बात सुनकर अमिताभ ठहाके लगाते नजर आते हैं।
बागबान का उड़ाया मजाक
बागबान की बात करते हुए हर्ष अमिताभ से कहते हैं- "सर मुझे आपसे एक शिकायत है…क्यों करी आपने वो पिक्चर? इंडिया के बच्चों को सिर्फ दो ही पिक्चरों से डराया जाता था। रात में वीराना और दिन में बागबान से। पिता जी हमारे जबरदस्ती हमसे फालतू की बातें कर रहे हैं…हैं कि तुम्हारी नजर तो प्रॉपर्टी पर है। तुम्हारी नजर इस घर पर है। मैंने कहा किराए के घर में रहते हैं हम। और जब आपके उस पिक्चर में चारों बच्चे खराब निकल ही गए थे, हमारी क्या गलती है। और आप सोचो आपका नाम अमिताभ बच्चन है, आपके चारों बच्चे खराब निकल सकते हैं तो हमारे पिता का नाम बाबूलाल है।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।