रामानंद सागर की रामायण में अहम किरदार निभा चुका है क्राइम पेट्रोल का ये एक्टर, आप पहचान पाए?

रामानंद सागर की रामायण में इन एक्टर ने अहम किरदार निभाया था। इसके बाद यह महाभारत में भी काम कर चुके हैं। आपने इनको क्राइम पेट्रोल में कई बार देखा होगा। क्या गेस कर सकते हैं ये कौन हैं?

Dec 26, 2025 12:13 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
रामानंद सागर की रामायण के सभी किरदार दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ चुके हैं। इनमें से कई एक्टर्स ऐसे हैं जो टीवी सीरियल्स में छोटे-मोटे रोल कर रहे हैं। ये आपकी नजरों के सामने भी पड़े और शायद आप पहचानने से चूक गए। ऐसे ही एक एक्टर हैं समीर राजदा। समीर को आपने क्राइम पेट्रोल सीरियल के कई एपिसोड्स में देखा होगा। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे कि रामायण में समीर ने क्या रोल प्ले किया था तो यहां उनकी पूरी फिल्मोग्राफी देख सकते हैं।

विक्रम बेताल में की थी एक्टिंग

समीर राजदा ने सबसे पहले 1985 में विक्रम और बेताल शो में काम किया। इसके बाद वह 1986 में दादा दादी की कहानियों में नजर आए। 1987 से 1988 के बीच वह रामायण शो में थे। समीर रामायण में शत्रुघ्न बने थे। इंट्रेस्टिंग बात है कि इसी सीरियल में उनके पिता मूलराज राजदा ने जनक के रोल में थे।

रामायण

महाभारत में भी किया है काम

समीर ने महाभारत में मत्स्य देश के राजा विराट के बेटे राजकुमार उत्तर का रोल भी निभाया था। इसके बाद वह लव-कुश, हमारी देवरानी और क्राइम पेट्रोल शो में दिखाई दिए।

समीर की पर्सनल लाइफ

समीर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके एक बेटा और बेटी है। माता-पिता का निधन हो चुका है। समीर एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह चार्ली-चैप्लिन की अच्छी नकल उतारते थे। हालांकि उन्हें सबके सामने परफॉर्म करने में शरम आती थी। दोस्तों की जिद पर समीर ने स्कूल स्किट में चार्ली चैप्लिन का एक्ट परफॉर्म किया। इसमें उन्हें बहुत तारीफ मिली, फर्स्ट प्राइज मिला। ये स्टेज पर पहला परफॉर्मेंस था। धीरे-धीरे झिझक मिटी। इसके बाद उनका इंट्रेस्ट ऐक्टिंग में बढ़ गया। समीर के माता-पिता दोनों एक्टर्स थे। इन लोगों का सपोर्ट मिला।

कॉमिक्स के लालच में शुरू किया काम

समीर ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने कहा कि प्ले में एक्टिंग करो। वह झिझक रहे थे और पेरेंट्स से पूछा कि एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं क्या? इस पर उनके डैडी ने हां में जवाब दिया। समीर उस वक्त कॉमिक्स के बहुत शौकीन थे। उन्हें अपने पिता से मांग की कि रोजाना 6-7 कॉमिक्स दिलानी पड़ेंगी। इसके बाद वह कॉमिक्स के लालच में धीरे-धीरे चाइल्ड आर्टिस्ट बन गए। इसके बाद धीरे-धीरे उनका एक्टिंग का सफर आगे बढ़ गया।

