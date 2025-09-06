गोविंदा संग तलाक की खबरों पर ‘गलतियों’ को लेकर बोलीं पत्नी सुनीता आहूजा; 'अपनी जवानी में…'

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर पिछले कुछ समय से मीडिया में तलाक की खबरें चल रही हैं। अब कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और वो में सुनीता ने इन अफवाहों पर बात की। उन्होंने कहा कि 40 साल क्या साथ में काटना मामूली बात है।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। पिछले कुछ वक्त से खबरें आ रही हैं कि सुनिता और गोविंदा तलाक लेने वाले हैं। हालांकि, सुनीता आहूजा या गोविंदा ने इस बात को लेकर कभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। अब कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और वो पर सुनीता ने तलाक की अफवाहों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि 40 साल क्या साथ में काटना मामूली बात है।

अभिषेक का सुनीता से सवाल सुनिता ने इस दौरान गलतियों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है। टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने सुनीता आहूजा से कहा, "आपके और गोविंदा जी के बारे में खबरे हैं। लोग अपने में अफवाहें फैलाते हैं। आप उन लोगों से क्या कहना चाहती हो?" इस सवाल के जावब में सुनीता ने गलतियों को लेकर बात की।

क्या बोलीं सुनीता आहूजा सुनीता ने कहा, "40 साल क्या मामूली बात है काटना? हर आदमी करता है गलती यार। हर चीज की एक उम्र होती है। अपनी जवानी में कर लिया, लेकिन 62 साल में जब इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं तो कैसे इंसान गलती करेगा?"