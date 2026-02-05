गौरव खन्ना की पत्नी ने आवेज दरबार संग किया ऐसा डांस, लोग बोले- क्या देखना पड़ रहा है
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने आवेज दरबार संग ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर एक्टर के फैंस काफी हैरान हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और खूब पोस्ट करती रहती हैं। अब आकांक्षा ने आवेज दरबार संग ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर सब हैरान हो गए हैं। आवेज और आकांक्षा ने दरअसल, एक सेंसुअस डांस किया है, लेकिन इसमें फन का भी तड़का है। इतना ही नहीं दोनों ने साथ में गाना भी गाया है।
क्या है वीडियो में
दरअसल, आवेज और आकांक्षा ने धक-धर गाने को अपनी आवाज में गाया है और वो भी ऐसे फनी अंदाज में की आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। इसके बाद दोनों डांस करते हैं और इसमें गौरव खन्ना की फोटो को भी यूज किया है।
आवेज बोले अरिजीत सिंह आप टेंशन मत लो
वीडियो शेयर कर आवेज ने लिखा, 'अरिजीत सिंह, आप टेंशन मत लो...हम म्यूजिक इंडस्ट्री संभाल लेंगे। न्यू टैलेंटेड सिंगर्स आवेज और आकांक्षा। गेस्ट अपीयरेंस गौरव खन्ना।'
लोगों के रिएक्शन
इस वीडियो पर लोगों के कुछ खास अच्छे रिएक्शन नहीं आ रहे हैं। एक ने लिखा, आवेज भाई आप क्या करके मानोगे। एक ने लिखा कि ये मैंने क्या देख लिया। वहीं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जो शो में गौरव के साथ थे, प्रणित मोरे ने लिखा, क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूं।
आकांक्षा का नया प्रोजेक्ट
वैसे आकांक्षा एक प्रोजेक्ट में भी काम करने वाली हैं। वह अब एक शो में नजर आने वाली हैं जिसका नाम है दिल धोखा और डिजायर। इसमें आकांक्षा के साथ अली हसन और कुंवर अमरजीत सिंह हैं।
गौरव की प्रोफेशनल लाइफ
वहीं गौरव की बात करें तो वह बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद से फिलहाल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे गौरव ने कहा था कि वह अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे। हालांकि वो प्रोजेक्ट क्या है और कहां आएगा इसको लेकर उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया था।
कहा जा रहा है कि वह ओटीटी पर नजर आ सकते हैं और फैंस को अब बस उन्हें स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार है।
