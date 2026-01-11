Hindustan Hindi News
एंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीGaurav Khanna Wife Akansha Chamola Surprises Husband With Date and Special Kanpur Famous Sweet Dish
गौरव खन्ना को डेट पर ले गईं पत्नी आकांक्षा, पति के लिए शेफ से बनवाई खास डिश

संक्षेप:

बिग बॉस विन्नर गौरव खन्ना ने अपना व्लॉग पोस्ट किया है। इस व्लॉग में आकांक्षा ने अपने पति गौरव खन्ना को सरप्राइज दिया। वो पति को डेट पर ले गईं और उनके लिए वहां शेफ से बात करके खास डिश तैयार करवाई। 

Jan 11, 2026 09:18 pm IST
बिग बॉस विनर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला टीवी इंडस्ट्री के एक आइडल कपल माने जाते हैं। उनकी केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आती है। अब गौरव खन्ना ने एक व्लॉग अपडेट किया है। इस व्लॉग में आकांक्षा और गौरव की बहुत प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिली। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गौरव खन्ना सच में ग्रीन फॉरेस्ट ही हैं। इस व्लॉग में गौरव ने बताया कि उनकी पत्नी ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है।

गौरव खन्ना के व्लॉग की शुरुआत होती है जहां गौरव बताते हैं कि वो तैयार हो चुके हैं और आकांक्षा अभी तैयार हो रही हैं। वो कहते हैं कि आकांक्षा ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। इसके बाद गौरव आकांक्षा के तैयार होने का इंतजार कर रहे होते हैं।

पति को डेट पर लेकर पहुंचीं आकांक्षा

आकांक्षा ऑल् ब्लैकआउट फिट में नजर आती हैं। वहीं, गौरव खन्ना व्हाइट टी-शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहने नजर आते हैं और ग्रे कैजुअल ट्राउजर में नजर आते हैं। आंकाक्षा अपने पति गौरव को डेट पर ले जाती हैं। गौरव कहते हैं कि यही सरप्राइज है कि आकांक्षा उन्हें डेट पर लाई हैं। इसके बाद पहले गौरव और आकांक्षा वीगन खाना खाने के लिए जाते हैं और फिर बाद में गौरव इंडियन फूड खाते हैं।

आकांक्षा ने गौरव को दिया क्या खास सरप्राइज?

जब गौरव खाना खा लेते हैं उनके सामने एक स्वीट डिश रखी होती है। वो कहते हैं ये आकांक्षा ने शेफ से खास बनवाया है। आंकाक्षा ने गौरव के लिए खास सरप्राइज में वो स्वीट डिश तैयार करवाई होती है। गौरव कहते हैं कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है? इसके बाद गौरव डिश के बारे में बताते हैं।

वो कहते हैं कि आकांक्षा ने शेफ से कहकर उनके लिए शाही टोस्ट बनवाया है। गौरव कहते हैं कि कानपुर की तरफ ये डिश बहुत पसंद की जाती है। ये उनके घर में बनती है, लेकिन मुंबई में ये इतना नहीं मिलती है।

तैयार होने से पहले गौरव खन्ना करते हैं ये क्यूट हरकत

इसी व्लॉग में आकांक्षा बताती हैं कि गौरव तैयार होने से पहले आकांक्षा के पास जाते हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या पहन रही हैं और फिर उनका पूरा आउटफिट देखने के बाद अपना आउटफिट तय करते हैं ताकि वो आकांक्षा से ट्विनिंग कर सकें। आकांक्षा कहती हैं कि गौरव हमेशा ऐसे ही करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या वो लोग ट्विनिंग कर रहे हैं?

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

इस व्लॉग पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। यूजर्स ने गौरव को ग्रीन फॉरेस्ट बताया है। एक यूजर ने लिखा- गौरव आप पहले पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ खुद मैचिंग कर लेते हैं। आप बहुत क्यूट हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- उन्होंने आपको सरप्राइज दिया है और आपने हमें। बस ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहिए। एक ने लिखा- जब एक पत्नी पति को डेट पर ले जाए…आपको पता है कि आप सबसे लकी आदमी हैं।

