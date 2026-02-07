Hindustan Hindi News
गौरव खन्ना की पत्नी आंकाक्षा ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, रिलेशन में चीटिंग…

गौरव खन्ना की पत्नी आंकाक्षा ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, रिलेशन में चीटिंग…

संक्षेप:

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने इसके अलावा रिलेशन में चीटिंग जो होती है उस पर भी अपनी बात रखी है।

Feb 07, 2026 07:46 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला कुछ दिनों से ट्रोल्स का काफी शिकार हो रही हैं। पहले आवेज दरबार संग उनके डांस को लेकर उन्हें नेगेटिव कमेंट्स सुनने पड़े। वहीं फिर जब उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट दिल धोखा और डिजायर का टीजर शेयर किया तो तब भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया।

आकांक्षा के सपोर्ट में पोस्ट

अब आकांक्षा ने एक पोस्ट शेयर किया है किसी का जिसमें वह महिला बोलती हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि गौरव ने एक शो क्या जीत लिया, अपनी पत्नी आकांक्षा के लिए उन्होंने कितना बड़ा प्रोब्लम क्रिएट कर दिया है।

गौरव ने जब दिए इंटीमेट सीन तब नहीं हुआ बवाल

वह आगे आकांक्षा का सपोर्ट करते हुए उन लोगों को करारा जवाब देती हैं जो आकांक्षा को ट्रोल कर रहे हैं। वह यह भी बोलती हैं कि जब गौरव अनुपमा कर रहे थे तब उनके भी इंटीमेट सीन होते थे, लेकिन उनको लेकर कभी सवाल नहीं किया गया।

इस वीडियो को शेयर कर आकांक्षा ने लिखा, ‘इसे फैमिन एनर्जी कहते हैं।’

रिलेशन में चीटिंग पर बोलीं आकांक्षा

वहीं आकांक्षा ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें आकांक्षा एक इंटरव्यू में कहती हैं कि शादी या रिलेशनशिप में चीटिंग करना आम बात है। वह कहती हैं ये कोई आम बात नहीं है, ये गलत है।

आकांक्षा का नया प्रोजेक्ट

आकांक्षा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब दिल धोखा और डिजायर में नजर आने वाली हैं। यह शो शेमारूमी में स्ट्रीम होगा जो 12 फरवरी 2026 को स्ट्रीम होगा।

वैसे बता दें कि अभी आकांक्षा की इस ट्रोलिंग पर गौरव का रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन गौरव और आकांक्षा के फैंस उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं फैंस को गौरव के अपकमिंग प्रोजेक्ट का भी इंतजार है। लेकिन उन्होंने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

