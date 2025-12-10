Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
अनुपमा के बाद दोबारा राजन शाही के साथ काम करेंगे गौरव खन्ना? एक्टर बोले- वादा किया कि...

अनुपमा शो से सबका दिल जीतने वाले गौरव खन्ना ने अब बिग बॉस 19 का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। एक्टर का अनुपमा शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है।

Dec 10, 2025 11:19 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
गौरव खन्ना बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न मना रहे हैं। उनके परिवार वाले और दोस्त उन्हें बधाई देने में लगे हैं। बिग बॉस में आने से पहले गौरव को शो अनुपमा से काफी फेम मिला। अब गौरव ने बताया कि बिग बॉस के बाद वह अनुपमा शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं।

राजन ने किया वादा

इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू के दौरान गौरव ने कहा, 'राजन सर का काफी अहम रोल रहा है मुझे अनुज का किरदार मिलने में। उस शो ने मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। मैं उस आदमी का शुक्रगुजार हूं। वह काफी अच्छे स्टोरीटेलर हैं। राजन सर ने मुझे वादा किया कि वह मेरे साथ दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करेंगे।'

सलमान ने भी की फिल्म ऑफर

गौरव ने आगे कहा, ‘मैं यह नहीं बताऊंगा कब, लेकिन सर जल्दी करते हैं। मैं अब फ्री हूं, चलिए कुछ नया करते हैं। यहां तक कि सलमान खान ने भी मुझे फिल्म ऑफर की है तो राजन सर, अब आपको किस चीज का इंतजार है?’

फरहाना ने किया गौरव की जीत पर सवाल

बता दें कि गौरव की जीत पर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आने पर फरहाना भट्ट ने गौरव को अनडिजर्विंग बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि गौरव भले ही ट्रॉफी जीते हैं, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीता है। इतना ही नहीं फरहाना ने यह भी कहा कि उनकी नजर कभी ट्रॉफी पर थी ही नहीं। मुझे जो लोगों का प्यार मिल रहा है, वही मेरे लिए जीत है।

हालांकि गौरव का कहना है कि वह डिजर्विंग थे इसलिए विनर बने हैं। इतना ही

