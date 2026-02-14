आकांक्षा चमोला संग अलग होने की खबरों पर गौरव खन्ना बोले- हम एक-दूसरे की...

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के अलग होने की खबरें काफी समय से आ रही थीं। इस पर अब गौरव ने फाइनली अुना रिएक्शन दे दिया है और इन खबरों का सच बताया है।

गौरव खन्ना कुछ दिनों पहले अपने होमटाउन गए जहां उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। बिग बॉस जीतने के बाद वह पहली बार गए गए थे। गौरव ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 4 दोस्त कहां गए। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और टीचर सब मुझसे मिलने आए। गौरव ने इस दौरान यह भी कहा कि वह आज जो भी हैं उसे बनाने में कानपुर शहर का खास और महत्वपूर्ण रोल है।

कानपुर का एक्सपीरियंस आता काम गौरव ने कहा, ‘कानपुर के एक्सपीरियंस ने ही मुझे रिएलिटी शोज जीतने में मदद की है। मैं एक कॉप्रेट बैकग्राउंड से आया हूं और मैंने कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लगी एक्टिंग में, लेकिन मैंने एक्टिंग को बतौर चैसलेंज किया है। कानपुर के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं और मैं भी ऐसा हूं।’

क्यों साइन किया था बिग बॉस बिग बॉस शो को लेकर गौरव ने कहा, ‘जब मैं अनुपमा कर रहा था तब मुझे बिग बॉस के ऑफर आते रहे, लेकिन मैं मना करता रहा। लेकिन जब मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया और मेरे कलीग को पता चला तो वो बोले ये क्या कर रहे हो? उन्हें लगा ये बड़ा रिस्क है जब कि मेरा एक्टिंग करियर अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब ऑफर इतनी बार आ रहा है तो शायद ये मेरी किस्मत में है तो मुझे इसे ट्राय करना चाहिए।’

पहले लोगों को लगा मैं फेक हूं गौरव ने फिर कहा, ‘बिग बॉस के शुरू के दिनों में लोगों को लगा मैं अपना रियल साइड नहीं दिखा रहा हूं और एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। शो में आने से पहले मैं क्लीयर था कि मुझे शो जीतना है और लोगों का दिल भी। लाखों-करोड़ों लोग इस शो को देखते हैं और उनको लगता है कि कोई सेट पैटर्न है जिसे ये रिएलिटी शो जीता जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कभी मुद्दे नहीं बनाए वहां। ना मैंने कभी किसी का बॉडीशेम किया और ना कभी गलत भाषा का इस्तेमाल किया।’

तान्या मित्तल के साथ विवाद पर बोले तान्या मित्तल के साथ उनकी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर गौरव ने कहा, सबका अपना स्टाइल होता है गेम खेलने का। मैं किसी को लेकर कमेंट नहीं कर सकता। मैं अपने गोल पर चिपका था और गेम खेलता रहा जैसे खेलना था। ऐसी भी खबर थी कि मैंने उनकी नकल उतारी दुबई के शो में, लेकिन बता दूं कि वो इवेंट की एक्टिविटी का हिस्सा था जहां मुझे उनकी मिमिक्री करनी थी।