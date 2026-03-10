अनुपमा में क्या होगी गौरव खन्ना की वापसी? एक्टर बोले- शो में वापस आना मेरे...

गौरव खन्ना को अनुपमा शो में काफी पसंद किया गया है। इस शो में उन्होंने अनुज का किरदार निभाया जिसे काफी पसंद किया गया था। अब अनुज ने बताया कि क्या वह शो में वापसी करेंगे या नहीं।

गौरव खन्ना ने अनुपमा शो से सबका दिल जीता है। अनुज कपाड़िया के करिदार से वह घर-घर फेमस हो गए थे। इस शो के बाद उन्होंने बिग बॉस 19 किया और वह इसके विनर भी रहे। लेकिन आज भी एक्टर के फैंस यह उम्मीद करते हैं कि वह अनुपमा शो में वापसी करेंगे। अब अनुज ने फाइनली बता दिया कि वह वापस आएंगे या नहीं।

क्या अनुपमा में करेंगे वापसी अब हाल ही में अनुज से पूछा गया कि क्या वह शो में अनुज बनकर वापसी करेंगे तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं क्योंकि अनुपमा में वापस आना मेरे हाथ में नहीं है। ये हमारे प्रोड्यूसर राजन शाही और चैनल स्टार प्लस पर डिपेंड है। अगर स्टोरी में मेरे लिए कुछ इंट्रेस्टिंग होगा तो मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन अगर ट्रैक एक्साइटिंग नहीं है तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अनुज कपाड़िया सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला किरदार है इसलिए मैं दोबारा उसे करने में काफी खुश होंगा। फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं शो भी फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मुझे पता भी नहीं है कि स्टोरी में क्या हो रहा है। कभी-कभी लोगों को लगता है कि वह वापस आएंगे क्योंकि शो में कुछ पुराने सीन और फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और फैंस उन क्लिप्स में मुझे टैग करते हैं। अच्छा लगता है कि लोग अब भी अनुज को याद करते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि मैं कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता।

बिग बॉस शो से आए बड़े बदलाव बिग बॉस को लेकर गौरव बोले कि इस शो से उनकी पर्सनल लाइफ में काफी बदलाव आए। वह बोले पहले लोग उन्हें उनके किरदार जैसे अबीर, शरमन, कविन या अनुज कपाड़िया के किरदार के नाम से जानते थे, लेकिन अब लोग उन्हें गौरव नाम से जानते हैं। वह बोले, आज मैं कहीं भी जाता हूं यहां तक कि जब मैं दुबई में ट्रैवल कर रहा था तब लोग मुझे जीके या गौरव बुला रहे थे। एक एक्टर के लिए इससे ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं हो सकता कि लोग आपको आपके रियल नाम से बुलाएं।

लोग मिलने आ जाते हैं कभी भी अनुज आगे बोले, शो जीतने के बाद तो बिल्कुल ही सब बदल गया है। अब 50-60 लोग मेरे घर आते हैं मुझसे मिलने के लिए। मेरे पैरेंट्स भी उनसे मिलते हैं। इन लोगों की वजह से मैं शो का विनर रहा हूं तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है जितने ज्यादा लोगों से मिल पाऊं। पहले तो लोग काम पर जाते हुए मिलते थे, लेकिन अब तो कभी भी आ जाते हैं, देर रात तक भी। वैसे सच कहूं तो ये एक अच्छी दिक्कत है जो किसी भी एक्टर को पसंद हो। मैं हैरान हो जाता हूं कि कभी-कभी लोग कैसे पता कर लेते हैं कि मैं कहां हं। मैं कानपुर में होता हूं तो वहां भी सब आ जाते थे।

नहीं मिला शो का प्राइज मनी वहीं शो के प्राइज मनी को लेकर गौरव ने कहा कि उन्हें अभी प्राइज मनी और कार नहीं मिला है।