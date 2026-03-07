गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा के बोल्ड सीन की ट्रोलिंग पर कहा- मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह…
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला का कुछ दिनों पहले वेब शो दिल धोखा और डिजायर में नजर आई हैं। शो में उनके काफी बोल्ड सीन हैं जिनको लेकर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर।
गौरव खन्ना जबसे बिग बॉस में आए थे तबसे उनकी पत्नी आकांशा चमोला भी काफी चर्चा में हैं। आकांक्षा की कुछ दिनों पहले सीरीज आई है दिल धोखा और डिजायर। इस सीरीज में आकांक्षा के काफी बोल्ड सीन हैं और उन सीन को लेकर आकांक्षा को काफी ट्रोल भी किया गया है। अब गौरव खन्ना का इस पर रिएक्शन आया है और जानें उन्होंने क्या कहा।
पत्नी के ट्रोल होने पर क्या बोले गौरव
टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन से बात करते हुए एक्टर ने कहा, ‘मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह काफी स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं। वह अपनी मर्जी की लाइफ जीती हैं। मैंने भी कभी उन्हें बदलने की कोशिश की है क्योंकि मैं उन्हें वैसे ही पसंद करता हूं जैसे वह हैं। आकांक्षा भी मुझे वैसा ही पसंद करती हैं जैसा मैं हूं। वह भी मुझे वो करने से नहीं रोकती है जो मुझे पसंद है। उसे भी मैं वैसा ही पसंद हूं जैसा मैं हूं।’
आकांक्षा बोली थीं गौरव सब जानते हैं
वहीं आकांक्षा ने जब इस बारे में कुछ दिनों पहले पूछा था तो उन्होंने कहा था, 'इसमें कुछ शॉकिंग नहीं है। गौरव सब जानते हैं।
बता दें कि आकांक्षा तबसे ट्रोल्स की नजरों पर हैं जबसे बिग बॉस शो में गौरन ने ये खुलासा किया कि उनकी पत्नी आकांक्षा बेबी नहीं चाहती हैं इसलिए वे बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं और वह कभी आकांक्षा को फोर्स नहीं करते हैं इसके लिए। वहीं आकांक्षा ने खुद भी कहा है कि वह इसके लिए तैयार नहीं हैं।
बता दें कि गौरव और आकांक्षा ने साल 2016 में शादी की थी। दोनों की शादी को 9 साल से ज्यादा का समय हो गया है।
गौरव की प्रोफेशनल लाइफ
खैर गौरव की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह कई शोज में काम कर चुके हैं जैसे कुकुम, चंद्रकांता। हालांकि उन्हें पॉपुलैरिटी अनुपमा शो से मिली अपने अनुज किरदार से। इस शो को छोड़ने के बाद वह सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में नजर आए जिसके वह विनर भी बने। इसके बाद वह बिग बॉस शो में आए और इस शो की ट्रॉफी भी उन्होंने अपने नाम की।
बिग बॉस के बाद गौरव ने कोई नया शो नहीं ज्वाइन किया और सब चाहते हैं कि वह जल्द किसी नए शो में नजर आए। वैसे गौरव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वह शायद किसी वेब शो में भी नजर आ सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है।
