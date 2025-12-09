गौरव खन्ना की मां ने की तान्या मित्तल की तारीफ, बोलीं- अच्छी लड़की है, भगवान को मानती है

संक्षेप: Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की मम्मी ने तान्या मित्तल की तारीफ की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तान्या शो में थोड़ा ज्यादा फेकती थी।

‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना के माता-पिता ने इंटरव्यू दिया है। गौरव की मम्मा ने इंटरव्यू के दौरान तान्या मित्तल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि लड़की अच्छी है। भगवान को भी मानती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा फेकती थी। वहीं गौरव के पिता का मानना है कि इन्हीं बातों का तान्या को फायदा मिला और वो शाे की फाइनलिस्ट बनी थीं।

क्या बोलीं गौरव की मम्मी? गौरव की मम्मा ने यूट्यूब चैनल मंच को दिए इंटरव्यू में कहा, “फेक थी थोड़ी। हा हा हा। नहीं, ऐसे अच्छी लड़की है। भगवान को मानती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा बोल रही थी कि मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे वॉर्डरोब इतना बड़ा है। सब गलत लग रहा था लोगों को। अब हो सकता है उसका हो भी। हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा शो ऑफ कर रही थी। सिर्फ यही उसमें खराबी थी जिस भी चीज का नाम ले रहे थे उस चीज की फैक्ट्री बता रही थी। गौरव और बाकी लोग तो मजाक ही उड़ा रहे थे उसका।”

गौरव के पिता का बयान इस पर गौरव के पिता ने कहा, “उसको इसी बात का फायदा भी मिला। कुछ लोगों को उसकी ये बातें अच्छी लग रही थी। हो सकता है कि उसको इसका लाइफ में कोई फायदा मिल जाए।”