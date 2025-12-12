गौरव खन्ना और पत्नी आकांक्षा का किस वीडियो वायरल, फैंस बोले- बिग बॉस में तो सीधे बनते…
गौरव खन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उनके साथ पत्नी आकांक्षा भी नजर आ रही हैं। दोनों मीडिया के सामने ही लिप किस करते हैं।
बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना का गुरुवार को बर्थडे था और अपने खास दिन को एक्टर ने पत्नी और अपने करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। गौरव की पार्टी में कई बिग बॉस कंटेस्टेंट्स नजर आए। इस दौरान के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं। हालांकि एक वीडियो जो सबसे ज्यादा चर्चा में जो है वो है गौरव और उनकी पत्नी आकांक्षा का।
गौरव और आकांक्षा का किस
दरअसल, गौरव जब मीडिया फोटोग्राफर्स के सामने केक कट करते हैं तो इस वक्त उनकी पत्नी भी साथ थीं। केक कटिंग के दौरान गौरव और आकांक्षा एक दूसरे को लिप किस भी करते हैं।
लोगों के कमेंट्स
इस वीडियो पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कोई इन्हें कपल गोल बोल रहा है तो किसी ने लिखा इंट्रोवर्ट मैन एक्स्ट्रोवर्ट पत्नी। एक ने तो यह भी लिखा एडल्ट किस। लेकिन एक ने लिखा कि गौरव बोलते थे शो में कि इसे हर एज के लोग देखते हैं इसलिए वह गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यह वीडियो क्या सब नहीं देखेंगे?
नतालिया का वीडियो भी वायरल
वैसे इस पार्टी से एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है और वो है नतालिया का। नटालिया ने ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट हाई स्लिट आउटफिट पहना था। इस पर लोगों ने खूब कमेंट्स भी किए। इतना ही नहीं अपने वीडियो पर लोगों के कमेंट्स देखकर नतालिया ने कमेंट भी किया कि रिलैक्स यार, मैं क्लब में गई थी, चर्च में नहीं। अगली बार मुझे ज्यादा कपड़े पहने दिखोगे।
कौन-कौन आए थे पार्टी में
वहीं पार्टी में अमाल मलिक, नगमा, आवेज दरबार, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, फैजल शेख, नेहल चुडासमा, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, शहबाज और कुनिका सदानंद भी नजर आए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।