BB19: गौरव खन्ना को जाने से पहले पत्नी ने दिए ये 7 टिप्स, इन 2 खिलाड़ियों से दूर ही रहने की दी सलाह

BB19: गौरव खन्ना को जाने से पहले पत्नी ने दिए ये 7 टिप्स, इन 2 खिलाड़ियों से दूर ही रहने की दी सलाह

संक्षेप: Gaurav Khanna: गौरव खन्ना से मिलने जब आकांक्षा बिग बॉस हाउस में पहुंचीं तो चर्चा काफी गर्म थी। लेकिन जाने से पहले आकांक्षा अपने पति को वो टिप्स देकर आई हैं, जिससे घर में उनका गेम बेहतर होता दिखाई पड़ेगा।

Wed, 19 Nov 2025 08:55 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा जब बिग बॉस हाउस में आईं तो घर में रौनक और हलचल बढ़ गई। आकांक्षा ने अपने पति को ढेर सारा प्यार दिया और साथ ही साथ उन्हें कई टिप्स भी दिए, ताकि वो बिग बॉस में अपना गेम बेहतर कर सकें। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि गौरव से विदा लेने से पहले आकांक्षा ने उन्हें प्रणित मोरे से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी है। आकांक्षा ने गौरव खन्ना से कहा, "प्रणित से दूर रहो। उसने अभिषेक के साथ जो किया वो मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा।"

'टफ और कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत'

इसके अलावा भी गौरव खन्ना को जाने से पहले आकांक्षा ने कई टिप्स दिए जो उन्हें उनका गेम इंप्रोवाइज करने में मदद कर सकते हैं। बिग बॉस तक की पोस्ट के मुताबिक आकांक्षा ने गौरव खन्ना से कहा, "उनसे कहा कि अब वह अपने लिए खेले, थोड़ा सेलफिश बने और सेफ खेलना बंद करे।" आकांक्षा ने किसी भी बात को छुपाया नहीं, बल्कि कहा कि वह अच्छा खेल रहा है लेकिन उसे और और टफ और कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। आकांक्षा ने गौरव को समझाया कि खेल में उनके सबसे बड़े कॉम्पटिटर अमाल मलिक और फरहाना भट हैं।

फरहाना भट से दूर ही रहने को कहा

आकांक्षा ने गौरव खन्ना को समझाया कि उनके पीठ पीछे बहुत से लोग उनकी बुराई कर रहे हैं लेकिन बाहर उन्हें जनता का बहुत तगड़ा सपोर्ट है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आकांक्षा ने गौरव को समझाया कि फरहाना भट उनकी बड़ी कॉम्पटिटर है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह हिदायत भी दी कि वो उससे दूर ही रहे। क्योंकि फरहाना से भिड़ना बहुत गैर जरूरी और उस लायक नहीं है। जाने से पहले जो आखिरी बात आकांक्षा ने गौरव खन्ना से कही वो बहुत कुछ तय कर सकती है।

आकांक्षा की आखिरी जरूरी सलाह

आकांक्षा ने गौरव खन्ना को समझाया, "अच्छे बनो, जैसे हो वैसे रहो। मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रही, बस थोड़ा खुलकर खेलो। किसी को चोट पहुंचाने की चिंता किए बिना, आगे बढ़कर सही तरीके से खेलो। यहां कोई भी तुम्हारी तरह नहीं सोच रहा, कोई भी तुम्हारी तरह नैतिकता और नैतिकता का पालन नहीं कर रहा। इसलिए पूरी ताकत से जुट जाओ।" गौरव खन्ना पहले ही चौथा गियर डालकर आगे बढ़ रहे हैं और अब आकांक्षा का मोटिवेशन उन्हें 5वां गियर लगाने में मदद कर सकता है।

