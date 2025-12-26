क्रिसमस पर आकांक्षा संग रोमांटिक हुए गौरव खन्ना, बिग बॉस विनर ने किया पत्नी को KISS, तस्वीरें हुईं वायरल

संक्षेप: बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला संग गुरुवार को क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती की। गौरव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी रोमांटिक क्रिसमस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं।

'बिग बॉस 19' का सफर गौरव खन्ना के विनर बनने के साथ ही खत्म हुआ है। शो के पूरे सीजन गौरव ने अपने गेम से ऑडियंस का दिल जीता। फिनाले में गौरव का मुकाबला तान्या मित्तल, अरमान मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट के साथ रहा। लेकिन ट्रॉफी गौरव के हाथ लगी। विनर बनने के बाद से ही गोरव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। शो के बाद अब गौरव अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों एक्टर ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं।

क्रिसमस पर पत्नी संग रोमांटिक हुए गौरव बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला संग गुरुवार को क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती की। गौरव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी रोमांटिक क्रिसमस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरों में यह कपल मैचिंग काले कपड़ों में एक साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में गौरव ने आकांक्षा को गले लगाया, जबकि दूसरी तस्वीर में एक्टर अपनी लेडी लव के गालों पर किस करते हुए दिख रहे हैं। वहीं, उनके पीछे एक खूबसूरत सा लाइटिंग से सजा हुआ क्रिसमस ट्री है, जिसके सामने वो पोज देते हुए भी दिख रहे हैं।