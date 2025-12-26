Hindustan Hindi News
टीवीGaurav Khanna Gets Romantic On Christmas With Wife Akanksha And Kisses Her Photos Goes Viral On Social Media
क्रिसमस पर आकांक्षा संग रोमांटिक हुए गौरव खन्ना, बिग बॉस विनर ने किया पत्नी को KISS, तस्वीरें हुईं वायरल

संक्षेप:

बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला संग गुरुवार को क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती की। गौरव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी रोमांटिक क्रिसमस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं।

Dec 26, 2025 09:47 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
'बिग बॉस 19' का सफर गौरव खन्ना के विनर बनने के साथ ही खत्म हुआ है। शो के पूरे सीजन गौरव ने अपने गेम से ऑडियंस का दिल जीता। फिनाले में गौरव का मुकाबला तान्या मित्तल, अरमान मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट के साथ रहा। लेकिन ट्रॉफी गौरव के हाथ लगी। विनर बनने के बाद से ही गोरव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। शो के बाद अब गौरव अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों एक्टर ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं।

क्रिसमस पर पत्नी संग रोमांटिक हुए गौरव

बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला संग गुरुवार को क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती की। गौरव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी रोमांटिक क्रिसमस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरों में यह कपल मैचिंग काले कपड़ों में एक साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में गौरव ने आकांक्षा को गले लगाया, जबकि दूसरी तस्वीर में एक्टर अपनी लेडी लव के गालों पर किस करते हुए दिख रहे हैं। वहीं, उनके पीछे एक खूबसूरत सा लाइटिंग से सजा हुआ क्रिसमस ट्री है, जिसके सामने वो पोज देते हुए भी दिख रहे हैं।

लोगों ने लुटाया प्यार

इन तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ ही गौरव खन्ना ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी क्रिसमस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पिघलना बनता है…तुम (आकांक्षा) और मैं क्रिसमस पर।' इन तस्वीरों पर गौरव के फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। फैंस कमेंट कर दोनों के लिए लिख रहे हैं कि उन्हें किसी की नजर न लगे। अब तक इन तस्वीरों को काफी लाइक्स मिल चुके हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
