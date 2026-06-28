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आकांक्षा चमोला के पिता ने गौरव खन्ना पर लगाया इल्जाम? वायरल हो रहा है उनका कमेंट

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Gaurav Khanna Akanksha Chamola: आकांक्षा चमोला ने ‘लॉक अप 2’ के प्रीमियर एपिसोड में खुलासा किया कि वो और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं। अब आकांक्षा के पिता का कमेंट वायरल हो रहा है।

आकांक्षा चमोला के पिता ने गौरव खन्ना पर लगाया इल्जाम? वायरल हो रहा है उनका कमेंट

‘लॉक अप 2’ फेम आकांक्षा चमोला और ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना इस वक्त अपनी निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल, आकांक्षा ने नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो ‘लॉक अप 2’ के प्रीमियर एपिसोड में खुलासा किया कि वो और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं और पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। इस बीच, आकांक्षा के पिता का बयान वायरल हो रहा है।

क्या बोले आकांक्षा के पिता?

दरअसल, सोशल मीडिया पेज देसी पटाखा ने शनिवार के दिन आकांक्षा और गौरव के तलाक पर वीडियो बनाया था। इस वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट किया और दावा किया कि वो आकांक्षा चमोला के पिता हैं। उस शख्स का नाम राजेंद्र चमोला है। उन्होंने लिखा, ‘गौरव ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है।’

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पढ़िए पूरा कमेंट

उन्होंने लिखा, ‘आकांक्षा ने जो कहा सही कहा। वो पिछले एक साल से हमारा साथ रह रही है। जब तक कानूनी रूप से दोनों अलग नहीं हो जाते तब तक दोनों ने एक-दूसरे को प्रोफेशनली सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। अगर मैं गौरव के लिए एक शब्द कहना चाहूं तो मैं कहूंगा, बहुत अच्छा एक्टर है।’

गौरव पर लगाए इल्जाम

उन्होंने आगे लिखा, ‘गौरव मेरी बेटी को मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाया। उन्होंने बच्चे के बारे में बात करके हमारा विश्वास तोड़ा है। उन्होंने जानबूझकर वो नाटक किया ताकि उन्हें सहानुभूति मिले और मेरी बेटी विलेन बन जाए।’

नोट: हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये आईडी आकांक्षा चमोला के पिता की है।

गौरव और आकांक्षा हुए ट्रोल

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी को 9 साल हो गए हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी। आकांक्षा के खुलासे के बाद लोग गौरव और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ‘बिग बॉस 19’ जीतने के लिए गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने लोगों के इमोशन्स के साथ खेला है।

वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट पर, गौरव खन्ना बहुत जल्द ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में नजर आएंगे। वहीं आकांक्षा नेटफ्लिक्स के रिएलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में दिखाई देंगी। बता दें, ‘लॉक अप 2’ शनिवार से बुधवार नेटफ्लिक्स पर रात 8 बजे स्ट्रीम होता है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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