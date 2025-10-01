गौहर खान ने दिया अमाल मलिक को मुंहतोड़ जवाब, ‘बिग बॉस 19’ के इस कंटेस्टेंट की जमकर तारीफ

Bigg Boss 19 Gauahar Khan vs Amaal Mallik: गौहर खान ने अमाल मलिक की आलोचना की है। उन्होंने अमाल को बदतमीज कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ के एक सदस्य की तारीफ भी की।

‘बिग बॉस 7’ की विनर गौहर खान ने ‘बिग बॉस 19’ के अमाल मलिक पर अपना गुस्सा निकाला है। दरअसल, इस हफ्ते के वीकेंड का वार में गौहर खान बतौर गेस्ट आई थीं। उन्हाेंने आवेज दरबार को समझाया था और अमाल को खरीखोटी सुनाई थी। अमाल ने तब तो गौहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद उनके बारे में बात की जिसे सुनकर गौहर चिढ़ गईं।

अमाल ने क्या कहा? शो के दौरान अमाल ने बसीर अली और जीशान कादरी से गौहर के बारे में बात करते हुए कहा, “फालतू का चढ़ रही थी।” इतना ही नहीं, अमाल ने नेहल से बातचीत में ये भी कहा कि अगर वे चाहें तो सबूत दिखाकर गौहर की “बोलती बंद” करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि गौहर आवेज दरबार के परिवार के सदस्य के तौर पर आई थीं।

गौहर का मुंहतोड़ जवाब गौहर चिढ़ गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, “बदतमीज से क्या उम्मीद कर सकते हैं! तमीज सिखाई नहीं जा सकती। क्या मतलब चढ़ रही थी...?? कोई गेस्ट के बारे में ऐसा रेफर करता है। लेकिन भाषा ही साफ न हो तो क्या ही बोलें... वैसे मैं कुनिका जी से बिल्कुल प्यार करती हूं। उन्हें बताना चाहती थी कि वह अब तक की बेस्ट 60+ कंटेस्टेंट हैं।" #बीबी। सब की क्लास लगा रखी है, बहुत बढ़िया है।”