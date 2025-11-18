Hindustan Hindi News
बिग बॉस फेम शिव ठाकरे के घर लगी आग,वीडियो देखकर फैंस हुए परेशान

संक्षेप: बिग बॉस फेम शिव ठाकरे के मुंबई वाले घर में आग लग गई जिससे घर को काफी नुकसान हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे देखकर परेशान भी हो गए हैं।

Tue, 18 Nov 2025 04:46 PM
शिव ठाकरे के मुंबई वाले घर में आग लग गई है। आग की वजह से घर में काफी नुकसान हो गया है जिसकी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस खबर के आते ही एक्टर के फैंस काफी परेशान हो गए और सभी उन्हें मैसेज करके उनसे हाल पूछ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक्टर ठीक हैं, उन्हें या किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

शिव की टीम का स्टेटमेंट

शिव की टीम ने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा है, 'शिव ठाकरे के मुंबई वाले घर में आग लग गई। एक्टर को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन घर को काफी नुकसान हो गया।'

फैंस हुए परेशान

फोटोज और वीडियोज में आप देखेंगे कि शिव के घर में आग काफी ज्यादा लगी है। इसी वजह से फैंस खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि अरे शिव तो कल भोपाल में थे, आशा है कि सब सुरक्षित हों। एर ने लिखा कि आशा है कि वह और उनके परिवार सुरक्षित हैं।

घर पर नहीं थे शिव

जब घर में आग लगी तब शिव मुंबई में नहीं थे। वह भोपाल में एक इवेंट अटेंड करने गए थे जिसकी फोटोज उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।

शिव ठाकरे का करियर

शिव के बारे में बता दें कि वह रिएलिटी टीवी स्टार हैं। टीवी में उनके करियर की शुरुआत 2017 में एमटीवी रोडीज राइजिंग से हुई। इसके बाद वह बिग बॉस मराठी सीजन 2 में आए और इस शो को जीता। साल 2022 में फिर शिव, बिग बॉस 17 का हिस्सा बने जहां उन्हें काफी पसंद किया गया था। शिव ने कुछ समय पहले ही अपना डियोड्रेंट ब्रांड लॉन्च किया है।

