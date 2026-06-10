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अब प्रणित मोरे के शो से सेजल का बयान वायरल, उड़ाया डेडबॉडी का मजाक, कही ऐसी बात कि होने लगीं ट्रोल

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Pranit More Show: 370 रुपये की बिरयानी विवाद के बीच अब एक फीमेल डॉक्टर का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रणित मोरे के शो में डेडबॉडी का मजाक उड़ाया है।

अब प्रणित मोरे के शो से सेजल का बयान वायरल, उड़ाया डेडबॉडी का मजाक, कही ऐसी बात कि होने लगीं ट्रोल

‘बिग बॉस 19’ के दूसरे रनरअप प्रणित मोरे इस वक्त विवाद में फंस चुके हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब उनके शो में आए 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने कहा कि वो एक बड़ी उम्र वाली महिला के साथ डेट पर गए थे और उन्होंने 370 रुपये की बिरयानी ऑर्डर की थी इसलिए उन्हें अपने इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए। वहीं अब सेजल पवाल का शो के दौरान किया गया कमेंट वायरल हो रहा है।

सेजल पवार ने क्या कहा?

सेजल पवार पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने पुरुषों की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाया। उन्होंने शो के दौरान कहा कि वो और उनकी एक साथी अक्सर हॉस्पिटल में पुरुषों की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के साइज कम्पेयर करती हैं। सेजल का कमेंट सुन लोग भड़क गए हैं। ऐसे में सेजल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वो मुंबई के KEM हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं।

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भड़के लोग

सेजल का कमेंट सुन एक यूजर ने लिखा, ‘एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर, डेड बॉडी का मजाक उड़ाना सबसे बुरी चीज है। मुझे अभी भी बी.डी. चौरसिया की एनाटॉमी बुक के पहले पन्ने पर लिखी कविता याद है। उन्होंने लिखा था, एक डेड बॉडी अपने दिल की बात कहती है। प्यार और देखभाल के साथ बर्ताव किए जाने की गुजारिश करती है।’

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लोगों ने निकाला गुस्सा

दूसरे ने लिखा, ‘जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डेड बॉडी उनमें से एक है। परिवार अपने प्रियजन का शरीर इसलिए दान करते हैं ताकि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स सीख सकें और समाज की बेहतर सेवा कर सकें।’ तीसरे ने लिखा, 'हमारे सजाम में सिर्फ 370 रुपये की बिरयानी वाले हिमांशु नहीं हैं, बल्कि सेजल जैसी डॉक्टर भी हैं जो उसी प्रणित मोरे के शो में शामिल हुईं और मरे हुए पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स पर मजाक उड़ाकर 244k फॉलोअर्स हासिल किए।’

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हिमांशु का क्या हुआ?

हिमांशु को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया है। हिमांशु के मैनेजर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में हर एक शख्स से बात की और गजब की बात ये है कि किसी ने भी हिमांशु के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। सबने हिमांशु की तारीफ की। लेकिन हिमांशु ने प्रणित मोरे के शो में जो बोला उसकी वजह से हम उन्हें निकाल रहे हैं क्योंकि इस ऑफिस का माहौल ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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