फरहाना भट्ट की पार्टी में नीला ड्रम लेकर पहुंची राखी सावंत, नहीं आए ‘बिग बॉस 19’ के ये कंटेस्टेंट्स
Rakhi Sawant: फरहाना भट्ट ने ‘बिग बॉस 19’ के रनरअप बनने की खुशी में रविवार के दिन पार्टी रखी थी। इस पार्टी में राखी सावंत नीला ड्रम लेकर पहुंची। उन्होंने ‘धुरंधर’ के गाने पर डांस किया।
‘बिग बॉस 19’ की रनरअप फरहाना भट्ट ने सक्सेस पार्टी रखी। इस पार्टी में राखी सावंत ने सरप्राइज एंट्री ली। वह नीले ड्रम की मदद से अपना चेहरा छिपाकर पार्टी में पहुंचीं। जब चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि नीले ड्रम के अंदर कौन है तब उन्होंने नीला ड्रम हटाया और अपना चेहरा दिखाया। इसके बाद उन्होंने ‘धुरंधर’ के गाने Fa9la पर डांस किया और पैप्स के साथ मस्ती की। हालांकि, इन सबके बीच राखी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से उनकी ट्रोलिंग होने लगी।
क्या बोलीं राखी सावंत?
राखी ने कहा, ‘मुझे यहां इन्वाइट नहीं किया गया है। मैं यहां आपके (पैप्स) लिए आई हूं। जया बच्चन जी, जब आपकी ‘मिली’ फिल्म आई थी मैं तब से आपकी फैन हूं, लेकिन मीडिया के लिए कुछ मत बोलिए। मेरे पैप्स के लिए कुछ मत कहिए वरना इस नीले ड्रम में आपको डालकर ले जाऊंगी।’ राखी की ये बात सुनकर लोग भड़क गए हैं।
लोगों का रिएक्शन
कुछ लोग कह रहे हैं कि नीले ड्रम वाला केस बहुत गंभीर था उसका इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहीं कुछ लोग जया बच्चन के सपोर्ट में सामने आए हैं। वे कह रहे हैं कि राखी को इस तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस के बारे में नहीं कहना चाहिए। वह सिर्फ इतना कह देतीं कि मेरे पैप्स के बारे में कुछ मत कहो तो भी सही रहता, लेकिन ये नीले ड्रम वाली बात सही नहीं है।
पार्टी में कौन-कौन आया?
बता दें, फरहाना की पार्टी में बसीर अली, शहबाज बदेशा, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद समेत ‘बिग बॉस 19’ के कई लोग पहुंचे थे। वहीं गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, नटालिया, आवेज दरबार, नेहल चुडासमा और नगमा पार्टी में नजर नहीं आए। दरअसल, प्रणित मोरे ने अपना शो अनाउंस किया था। ये सभी उनका शो अटेंड करने गए थे। अभिषेक और बसीर भी प्रणित के शो में गए थे, लेकिन उन्होंने फरहाना की पार्टी भी अटेंड की थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।