Bigg Boss 19: दूसरे नंबर पर रहीं फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना से मिली हार

संक्षेप:

बिग बॉस 19 के विनर का नाम का एलान हो चुका है।गौरव खन्ना ने खिताब जीता और फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रहीं।इससे पहले प्रणित मोर, तान्या मित्तल और अमाल मलिक भी शो से बाहर हुए।

Dec 08, 2025 12:06 am IST
बिग बॉस 19 के आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड में विनर के नाम का एलान हो गया है। गौरव खन्ना ने खिताब अपने नाम किया और जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रहीं। शो में रहने के दौरान फरहाना को कई मुद्दों में अपनी राय रखते हुए देखा गया था। घर के दूसरे कंटेस्टेंट से लड़ाई और अपशब्द बोलने के लिए उन्हें कई बार सलमान खान की डांट का सामना करना पड़ा था। अब फरहाना इस सीजन की पहली रनर अप बनकर सामने आई है। वहीं गौरव खन्ना को ट्रॉफी के साथ 50 लाख इनामी राशि भी मिली।

फरहाना के विवाद

फरहाना भट्ट वही हैं जिन्हें शो के पहले दिन ही कंटेस्टेंट ने बाहर कर दिया था। सीक्रेट रूम में रहने के बाद जब फरहाना ने वापसी की तो पूरा गेम ही पलट दिया। नेहल चुडासमा से दोस्ती और शो में रहने वाले हर कंटेस्टेंट से उनके विवाद हुए। नीलम के घर से आई चिट्ठी फाड़ने के बाद अमाल मलिक से हुए विवाद को लेकर उन्हें बहुत समर्थन मिला था। गौरव खन्ना, मृदुल और अभिषेक बजाज से लड़ाई भी खूब खबरों में बनी रही। कुनिका सदानंद के साथ तो दुश्मनों जैसा रिश्ता था जो बाद में दोस्ती में बदल गया। फरहाना ने शो में रहने के दौरान अपनी बेस्ट परफॉरमेंस दी।

फिल्मी सफर और अब जीत

श्रीनगर के एक रूढ़िवादी परिवार से आने वाली फरहाना ने परिवार के तानों और आथिक मज़बूरी के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म लैला मजनू में एक छोटा सा किरदार निभाया। बाद में अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में भी उन्होंने काम कियाा। फरहाना सलमान खान के प्रोडक्शन में बन चुकी फिल्म नोटबुक में भी एक छोटे किरदार में नजर आ चुकी हैं। फरहाना अब बिग बॉस 19 की पहली रनर अप और अपनी पर्सनालिटी के लिए जानी जाएंगी।

