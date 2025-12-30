Hindustan Hindi News
फरहाना भट्ट का दावा, अमाल मलिक की मिस्ट्री गर्ल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, बताई वजह

‘बिग बॉस 19’ फेम फरहाना भट्ट ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि अमाल मलिक की मिस्ट्री गर्ल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और उन्हें जब ये बात पता चली तब उन्हें बहुत दुख हुआ।

Dec 30, 2025 08:16 pm IST Vartika Tolani
फरहाना भट्ट ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि अमाल मलिक ‘बिग बॉस 19’ में जिस मिस्ट्री गर्ल की बातें किया करते थे उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। वह लाइफ में मूवऑन कर गई हैं। फरहाना ने इसका कारण भी बताया। दिलचस्प बात ये है कि अमाल मलिक ने खुद फरहाना का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रिपोस्ट किया है।

क्या बोलीं फरहाना?

फरहाना ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे जब पता चला तब मुझे झटका लगा। मैं श्योर थी कि वो अमाल के लिए इंतजार करेंगी, लेकिन वो मूवऑन कर गईं और क्यों…क्याेंकि कुछ लोग उसका नाम मेरे साथ और तान्या के साथ जोड़ रहे हैं? अमाल बहुत अच्छे इंसान हैं।’

‘मुझे बहुत दुख हुआ’

फरहाना ने आगे कहा, ‘मैं उस लड़की से बस इतना कहना चाहूंगी कि अमाल बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जानती हूं कि आप अमाल को 12 साल से जानती हो और मैं आपसे ज्यादा उन्हें नहीं जानती हूं, लेकिन आपको पता है कि उस इंसान ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सहा है। इस पॉइन्ट पर आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हुआ।’

क्यों हुआ ब्रेकअप?

फरहाना बोलीं, ‘अमाल और मेरी दोस्ती आखिरी समय में हुई थी। हमारा भी हैशटैग बन गया था। उसका तान्या के साथ भी हैशटैग बना था, लेकिन वो गेम था। उनके बीच कुछ नहीं था और अभी तो दोनों बात भी नहीं कर रहे हैं। उस लड़की को समझना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को डेट कर रहे हो जो फिल्म इंडस्ट्री से है तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई लड़की अमाल के पास आती थी वो साफ बोलता था कि मेरी एक लड़की है जो मेरा बाहर इंतजार कर रही है। वो जो भी सोच रही है वो गलत सोच रही है। मुझे लगता है दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए।’

