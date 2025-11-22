फराह खान को है तान्या मित्तल के बिग बॉस से आने का इंतजार, बोलीं- वो बाहर आए तो मैं…

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

इस साल बिग बॉस के घर में पहुंचीं तान्या मित्तल सिलेब्स के बीच भी काफी फेमस हो गई हैं। बिग बॉस शो को पसंद करने वाली फराह खान ने कहा कि वो तान्या मित्तल के बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने तान्या के इंतजार करने का कारण भी बताया। 

Sat, 22 Nov 2025 12:06 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का फिनाले नजदीक आता जा रहा है। घर में अब बस कुछ ही घरवाले बचे हैं। इस साल घर में आई तान्या मित्तल ऐसी सदस्य हैं जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तान्या मित्तल ने खुद को लेकर बहुत से दावे किए हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि तान्या मित्तल के दावे कितने सच और कितने झूठ हैं। तान्या के दावों का सच जानने में दिलचस्पी रखने वालों में फराह खान का नाम भी शामिल है। फराह खान तान्या का घर से बाहर आने का इंतजार कर रही हैं।

कब होगी आवेज और नगमा की शादी

अपने यूट्यूब व्लॉग में फराह खान बिग बॉस 19 के घर में नजर आए आवेज दरबार के घर पहुंचीं। यहां आवेज के साथ उनकी गर्लफ्रेंड नगमा भी मौजूद थीं। इस दौरान फराह खान ने आवेज और नगमा से उनकी शादी की डेट पूछी। नगमा ने कहा कि अगले साल उनकी शादी हो सकती है। इसके बाद फराह खान ने उनसे पूछा कि वो शादी यहां करेंगे या दुबई में।

फराह को क्यों है तान्या का इंतजार?

नगमा ने कहा कि वो लोग यहीं भारत में शादी करेंगे। इसके बाद फराह ने पूछा कि तान्या मित्तल के ग्वालियर में नहीं कर रहे? इस पर आवेज ने कहा कि नहीं, वहां पर क्या पता है भी की नहीं। फिर फराह ने कहा कि एक बार तो तान्या के घर जाना चाहिए।

क्या बोलीं फराह खान

फराह खान ने कहा, “मैं तो इंतजार कर रही हूं कि वो बाहर आएं तो मैं उनके घर में जाना चाहती हूं।” इसके बाद नगमा ने बताया कि तान्या मित्तल के शादी के क्या प्लान हैं। नगमा ने कहा कि तान्या की शादी 21 दिन तक चलेगी। तो फराह ने हैरान होकर पूछा 21 दिन के बाद क्या तलाक ले लेगी? फिर नगमा और आवेज ने साफ किया कि तान्या का कहना था कि उनकी शादी के फंक्शन 21 दिन तक चलेंगे।

