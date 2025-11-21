BB19: फराह खान ने बताया कौन हो सकता है इस बार का विनर, बोलीं- पिछली बार जिसे बताया वही जीता था

संक्षेप: Bigg Boss 19 Winner Prediction: फराह खान का बिग बॉस से काफी क्लोज कनेक्शन हैं। उन्होंने इस सीजन के विनर का प्रिडिक्शन किया है। साथ में यह याद दिलाया कि उनका पिछला प्रिडिक्शन सही निकला था।

फराह खान बिग बॉस के कई सीजन्स में वीकेंड का वार होस्ट करने जाती हैं। उनका इस शो से पुराना कनेक्शन है। वह सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर थीं तो उनसे पूछा गया कि बिग बॉस 19 का विनर कौन हो सकता है। फराह ने अपने फेवरिट खिलाड़ी का नाम बताया साथ में ये भी कहा कि बीते साल जिसको बोला था वही जीता। फराह ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि नाम लेना चाहिए या नहीं लेकिन उन्होंने विनर के तौर पर अपनी पसंद गौरव खन्ना को बताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फराह ने बताया अपना फेवरिट सोहा ने फराह खान से पूछा कि हर कोई जानना चाहता है कि बिग बॉस 19 कौन जीतेगा। इस पर फराह बोलीं, पता नहीं मुझे ये बोलने की इजाजत है या नहीं क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती। इस पर सोहा बीच में बोल पड़ती हैं, आपको पता है? फराह बोलती हैं, पता नहीं है लेकिन जो मेरा फेवरिट है, मैं बिग बॉस के काफी करीब हूं, मैं अक्सर जाकर होस्ट भी करती हूं इसलिए किसी भी तरह से लोगों की राय नहीं बदलना चाहती।'

बताए गौरव के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फराह आगे बोलती हैं, 'पिछली साल जब मैं गई थी तो मैंने कहा था कि ये करणवीर मेहरा का शो है और वह शो जीत गए थे। इस बार ये गौरव खन्ना का शो बनता जा रहा है। क्योंकि हर कोई उनके खिलाफ गैंग बना रहा है। वह ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। वह सम्मान के साथ खेल रहे हैं, गालियां नहीं दे रहे हैं, वह काफी अच्छा खेल रहे हैं।'



