गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जज करेंगी टैलेंट शो, फराह खान भी आएंगी नजर

फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर टैलेंट शो ‘आंटी किसको बोला’ लॉन्च किया है। इस शो को गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनके भाई साजिद खान जज करेंगे।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:07 PM
फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने एक नया टैलेंट शो लॉन्च किया है। उनका ये चैलेंज शो उनके यूट्यूब पर स्ट्रीम होगा। इस शो का नाम है, ‘आंटी किसको बोला?’ है और थीम है, ‘हुनर की कोई उम्र नहीं होती’। इस शो में सिर्फ भारतीय महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस शो को खासतौर पर ‘आंटियों’ के छिपे टैलेंट को मंच देने के लिए बनाया गया है। शो में हर हफ्ते नए गेस्ट जज मौजूद होंगे, लेकिन पहले एपिसोड में गविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और फराह के भाई साजिद खान ने जज की कुर्सी संभाली।

फराह खान ने शो की अनाउंसमेंट खुद इंस्टाग्राम पर टीजर वीडियो शेयर कर की है और लिखा—“ग्रैंड टैलेंट शो में स्वागत है... इंडिया की नंबर 1 आंटी की तलाश! खास आंटियों के लिए टैलेंट शो... हुनर की कोई उम्र नहीं होती।” शो का उद्देश्य महिलाओं के उस टैलेंट को सामने लाना है, जो अक्सर परिवार और जिम्मेदारियों के चलते पर्दे के पीछे छिपा रह जाता है।

इस शो के लॉन्च के साथ ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सैलाब आ पड़ा है। मोना सिंह और मनीष पॉल सहित कई सेलेब्स ने फराह के आइडिया की तारीफ की है। फराह ने पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और अपने कुक वाले वेब कंटेंट से दर्शकों का दिल जीता है और अब 'Aunty Kisko Bola?' के जरिए फिर कुछ नया पेश कर रही हैं।

